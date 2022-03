Tutte le serie tv in uscita su Netflix ad aprile 2022

Sta per arrivare un nuovo mese e con lui tante nuove storie da vivere attraverso il piccolo schermo di Netflix. La piattaforma di streaming, infatti, nel mese di aprile si prepara a sganciare diverse bombe. Dalla quinta stagione di Elite alla nuova serie Anatomia di uno scandalo, fino a passare per il capitolo due Russian Doll.

Ma addentriamoci un po' di più nel vivo di alcune delle serie più attese del prossimo mese andando a scoprire qualche dettaglio inedito sulla trama, la data di uscita e cosa aspettarci prima di andare a scoprire tutti ma proprio tutti i nuovi titoli Netflix di aprile 2022.

Elite 5 (8 aprile)

Elite torna proprio ad aprile con la sua quinta stagione. Per grande sorpresa dei fan della serie spagnola ambientata a Madrid tra i corridoi del liceo di Las Encinas, Netflix ha annunciato che i nuovi episodi debutteranno proprio a inizio aprile, nello specifico l'8 del mese. È così che potremo tornare a tuffarci nel mondo di Elite tra misteri da svelare, omicidi di cui trovare l'assassino ma soprattutto pene d'amore e tanti triangoli amorosi.

Anatomia di uno scandalo (15 aprile)

Una new entry di aprile del mondo Netflix è Anatomia di uno scandalo, il nuovo thriller psicologico della piattaforma di streaming che racconta la vita dell'alta borghesia britannica attraverso scandali personali e politici in cui la verità è sospesa tra giustizia e privilegio. James e Sophie Whitehouse vivono una realtà idilliaca ed elitaria. Con una carriera da ministro e una famiglia amorevole, il percorso di James sembra non avere ostacoli. Finché un segreto scandaloso non viene a galla.

Russian Doll 2 (20 aprile)

Ad aprile torna anche Russian Doll 2, la serie premiata agli Emmy con Natasha Lyonne nei panni di attrice, showrunner e produttrice esecutiva. Ambientata quattro anni dopo che Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) sono scampati insieme al loop temporale della mortalità, la seconda stagione di Russian Doll continua a esplorare tematiche esistenziali attraverso una lente fantascientifica e spesso umoristica.

Tutte le serie TV in uscita su Netflix ad aprile 2022