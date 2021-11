Tutte le nuove serie tv in uscita su Netflix a dicembre

Sta per iniziare un nuovo mese e Netflix è pronto a regalarci nuove storie da seguire in streaming sul suo catalogo. Tra i titoli più attesi e promettenti del mese di novembre 2021 c'è, senza dubbio, il gran finale de La casa di carta che debutta con gli ultimi cinque episodi della quinta stagione, prima di chiudere, definitivamente, i battenti. Un altro titolo da non perdere a dicembre è The Witcher e la sua attesissima seconda stagione che riporta sul piccolo schermo della piattaforma di streaming Geralt di Rivia e, ultima ma non ultima, arriva anche la quarta stagione di Cobra Kai. Queste, però, sono solo alcune delle nuove storie di Netflix del prossimo mese che è pronto a regalarci molte emozioni. Scopriamo allora quali sono tutte le nuove uscite Netflix di dicembre 2021 e diamo uno sguardo più ravvicinato agli highlight del prossimo mese.

La casa di carta 5, volume 2 (3 dicembre)

Il grande evento Netflix di dicembre sta per arrivare! Dopo cinque anni dall'uscita di una serie spagnola diventata colosso internazionale arriva, in streaming, il gran finale di serie. La casa di carta sta per chiudere i battenti e lo farà proprio nell'ultimo mese dell'anno, il 3 dicembre, facendo chiudere il cerchio di una storia che ha appassionato milioni di telespettatori. Novità, colpi di scena, morti, ritorni, la banda del Professore è pronta all'ultima impresa e siamo certi che ne vedremo proprio delle belle.

The Witcher 2 (17 dicembre)

Passiamo a un'altra delle uscite più attese di questo 2021: la seconda stagione di The Witcher, la serie fantasy che fino all'arrivo di Bridgerton e Squid Game era la serie Netflix più vista di sempre. Gerlat di Rivia torna sul piccolo schermo con nuove avventure nel mondo immaginario ispirato alla saga fantasy di romanzi e racconti dell'autore polacco Andrzej Sapkowski. In uscita sul catalogo della piattaforma di streaming il 17 dicembre, la seconda stagione di The Witcher riprende la trama da dove era stata lasciata alla fine della prima stagione. Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

Cobra Kai 4 (31 dicembre)

Altro grande titolo Netflix di dicembre 2021 è Cobra Kai che torna con la quarta stagione. Il franchise di Karate Kid debutterà con i nuovi episodi, su Netflix, l'ultimo giorno dell'anno. Torneranno le avventure di Johnny Lawrence e Daniel LaRusso pronti a combattere, con i loro allievi e mettendo da parte la loro rivalità, contro il grande temuto John Kreese che si avvale dell'aiuto di Demetri, Robby e Hawk. Oltre a loro, però, Johnny e Daniel dovranno avere di nuovo a che fare con lo storico grande "cattivo" di Karate Kid: Terry Silver (interpretato da Thomas Ian Griffith) che torna in scena dopo una telefonata alla fine della terza stagione.

Tutte le serie TV che usciranno su Netflix a dicembre 2021

Lost in Space 3 (1 dicembre)

Archer 12 (1 dicembre)

New Amsterdam 2 (1 dicembre)

The 100 7 (1 dicembre)

Coyotes (2 dicembre)

La casa di carta 5 Volume 2 (3 dicembre)

Jurassic World: Nuove avventure 4 (3 dicembre)

Titans 3 (8 dicembre)

The Sinner 3 (9 dicembre)

Aranyak, Stagione 1 (10 dicembre)

How to Ruin Christmas 2 (10 dicembre)

Saturday Morning All Star Hits! (10 dicembre)

The Hungry and the Hairy (11 dicembre)

Elite, Storie brevi per Natale 2 (15 dicembre)

Decoupled (17 dicembre)

Fast & Furious: Piloti sotto copertura 6 (17 dicembre)

The Witcher 2 (17 dicembre)

Bulgasal: Anime immortali (18 dicembre)

È successo a Oslo (19 dicembre)

Emily in Paris 2 (22 dicembre)

The Silent Sea (24 dicembre)

Gli ansiosi (29 dicembre)

Kitz (30 dicembre)

Cobra Kai 4 (31 dicembre)

Stay Close (31 dicembre)

Anime

Kemono Jihen (1 dicembre)

Le bizzarre avventure di JoJo 5 (1 dicembre)

Shaman King, stagione 1 Parte 2 (9 dicembre)

Aggretsuko 4 (16 dicembre)

Docuserie