Tutte le nuove uscite Netflix di febbraio 2023 

Arriva un nuovo mese e con lui tante nuove storie a cui appassionarsi e da godersi comodi sul divano davanti alla tv. Netflix, infatti, ha in serbo per il suo pubblico tanti nuovi titoli in questo febbraio 2023, alcuni dei quali attesissimi per concludere un anno di film, serie tv, documentari, cartoni nel migliore dei modi. Basta pensare che proprio a febbraio debutterà la serie sulla prima avvocata d'Italia interpretata da Matilda De Angelis, La legge di Lidia Poët ma anche il quarto capitolo di You e la terza stagione di Outer Banks.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie e i film che vedremo debuttare sul catalogo Netflix in questo febbraio 2023.

I titoli più attesi

You 4

L'attesa è terminata, You sta per debuttare con il suo quarto capitolo di serie. In questa nuova stagione di You vediamo Joe fuggire in Europa dopo che la sua vecchia vita è andata letteralmente in fiamme. Per fuggire da un passato difficile, Joe cambia identità e si ritrova, inaspettatamente, a giocare il ruolo di detective quando scoprirà che a Londra potrebbe essere l'unico assassino. A febbraio debutteranno i primi cinque episodi della nuova stagione.

La legge di Lidia Poët

Matilda De Angelis è Lidia Poët, la prima avvocata d'Italia. Torino, fine 1800. Una sentenza della Corte d’Appello di Torino dichiara illegittima l’iscrizione di Lidia Poët all’albo degli avvocati, impedendole così di esercitare la professione solo perché donna. Senza un quattrino ma piena di orgoglio, Lidia trova un lavoro presso lo studio legale del fratello Enrico, mentre prepara il ricorso per ribaltare le conclusioni della Corte. Attraverso uno sguardo che va oltre il suo tempo, Lidia assiste gli indagati ricercando la verità dietro le apparenze e i pregiudizi. Jacopo, un misterioso giornalista e cognato di Lidia, le passa informazioni e la guida nei mondi nascosti di una Torino magniloquente. La serie rilegge in chiave light procedural la storia vera di Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia.

Outer Banks 3

Torna a febbraio anche Outer Banks con nuovi episodi. La terza stagione vede i Pogue approdare su un'isola deserta dopo aver perso l'oro ed essere fuggiti da Outer Banks. Per un momento quella che chiamano ufficialmente "Poguelandia" sembra un posto idilliaco dove vivere e i nuovi abitanti trascorrono le loro giornate pescando, nuotando e godendosi lo stile di vita spensierato della loro dimora temporanea. Ma le cose si mettono rapidamente male quando John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo si ritrovano di nuovo coinvolti in una caccia al tesoro e devono letteralmente fuggire per salvarsi la vita.

Tutte le nuove uscite Netflix di febbraio 2023