Le uscite Netflix più interessanti di questa settimana

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 28 novembre al 4 dicembre sono diverse le nuove uscite da non perdere dal nuovo film d'azione con Alessandro Gassman, Il mio nome è vendetta al documentario sullo Xanax, Hai preso le pillole fino a passare alla seconda stagione de L'estate in cui imparammo a volare.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di fine novembre/inizio dicembre.

Il mio nome è vendetta (30 novembre)

Debutta questa settimana sul catalogo Netflix un film di sopravvivenza e vendetta carico d'azione, Il mio nome è vendetta. Scritto e diretto da Cosimo Gomez, con Alessandro Gassman come protagonista, questo nuovo titolo Netflix racconta la storia di un uomo, Santo, un ex sicario della criminalità organizzata che dopo aver vissuto nell'ombra per anni, insieme a sua figlia adolescente e campionessa di Hockey, in una tranquilla cittadina del Trentino-Alto Adige, cambierà per sempre la sua vita. Due criminali entrano in casa loro e uccidono barbaramente la madre e lo zio di Sofia, scatenando un regolamento di conti covato per quasi vent'anni. Sofia scoprirà che la verità le è sempre stata taciuta e che Santo nasconde un oscuro passato di affiliato alla 'ndrangheta. Non senza conflitto, la ragazza accetterà un'eredità fatta di furia e violenza e si alleerà con il padre per vendicarsi senza pietà.

Xanax, hai preso le pillole? (30 novembre)

Netflix propone un altro documentario interessante in questa nuova settimana di fine mese e lo incentra sui medicinali più noti e abusati dalle persone che soffrono di ansia e altri problemi di natura psicologica. Per alcuni sono la salvezza, per altri una maledizione: pazienti ed esperti analizzano i farmaci ansiolitici in questo illuminante documentario.

L'estate in cui imparammo a volare 2 (2 dicembre)

Torna questa settimana la seconda stagione della serie con Katherine Heigl e Sarah Chalke, L'estate in cui imparammo a volare. Cosa potrebbe aver causato la fine del forte legame trentennale tra Tully e Kate, le "amiche del cuore per sempre"? Lo scopriremo in questa stagione, ma prima Kate deve affrontare le dolorose conseguenze della sfortunata missione di Johnny in Iraq. Tully invece resta coinvolta in una causa legale dopo aver abbandonato il suo talk show e deve ricominciare la carriera da zero. Tutto ciò la fa riflettere sulla propria natura e provenienza, spingendola anche a cercare il padre che non ha mai conosciuto nonostante le obiezioni di Nuvola, la riservata madre hippy. Negli anni '80 vediamo Kate e Johnny che all'inizio della loro storia d'amore causano tensioni nella redazione in cui lavorano entrambi, mentre Tully fa carriera e si scontra (e flirta!) con lo spavaldo commentatore sportivo Danny Diaz. Lui potrebbe essere la sua anima gemella, se solo riuscissero a smettere di litigare per cinque minuti. Negli anni '70 le adolescenti Kate e Tully faticano a mantenere intatta la loro amicizia quando Nuvola finisce in carcere per traffico di droga e Tully va a vivere con la nonna, lontana da Firefly Lane. Mentre le ragazze affrontano separatamente le difficoltà della scuola superiore, sanno bene di aver bisogno l'una dell'altra.