Tutti i nuovi titoli Netflix di gennaio 2022 (film e serie TV)

Sta per iniziare un nuovo mese, oltre che un nuovo anno e Netflix è pronta a regalarci nuove storie da seguire in streaming sul suo catalogo. Tra thriller, gialli, commedie e serie fantasy potremo tuffarci in tante avventure diverse ma tra tutti i titoli che la piattaforma di streaming è pronta a lanciare in questo gennaio ce ne sono alcuni da tenere d'occhio. Tra questi c'è Incastrati, la nuova serie italiana di Ficarra e Picone che debutta il primo gennaio portando il pubblico del colosso dello streaming direttamente in Sicilia tra mafia, omicidi ma anche tanto divertimento. Altro titolo da non farsi scappare è The House, una nuova serie animata in stop motion di Netflix. Si tratta di una dark comedy che racconta storie surreali degli individui che abitano una casa molto particolare. E poi c'è la nuova serie mistery con Kristen Bell, La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, che racconta la storia di Anna, una donna che passa le giornate sempre alle stesso modo in compagnia del vino e guardando fuori dalla finestra finché non assiste a un terribile omicidio.

A gennaio 2022 torna anche Snowpiercer con la terza stagione insieme all'attesissima prima parte della quarta stagione di Ozark e ci sarà spazio anche il terzo capitolo di After Life. Oltre alle serie TV il catalogo della piattaforma di streaming si riempirà anche di nuovi film e tra i più attesi c'è, senza dubbio, 4 Metà, una commedia romantica che vuole riscrivere il paradigma dell'anima gemella raccontando le storie di quattro personaggi e delle quattro coppie che questi potrebbero formare in due possibili realtà alternative.

Tutti i nuovi titoli Netflix di gennaio 2022

SERIE TV

Incastrati (1 gennaio)

Manifest (stagioni 1-3 (1 gennaio)

The Big Bang Theory 12 (1 gennaio)

The Good Doctor 4 (1 gennaio)

Operazione amore 3 (1 gennaio)

Sicario (1 gennaio)

For Life (2 gennaio)

Rebelde (5 gennaio)

The Club 2 (6 gennaio)

Undercover 3 (10 gennaio)

The Journalist (13 gennaio)

After Life 3 (14 gennaio)

Archive 81 (14 gennaio)

The House (14 gennaio)

Yeh Kaali Kaali Ankhein (14 gennaio)

On becoming a God (15 gennaio)

DOTA: dragon's Blood libro 2 (18 gennaio)

Too Hot to Handle 3 (19 gennaio)

L'alta stagione (21 gennaio)

Ozark 4 Parte 1 (21 gennaio)

Snowpiercer 3 (25 gennaio)

Feria (28 gennaio)

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra (28 gennaio)

Venne dal freddo (28 gennaio)

Getting curious with Jonathan Van Ness

FILM