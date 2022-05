Tutte le nuove uscite Netflix di giugno 2022

Sta per arrivare giugno, il mese che darà il via all'estate e con lui tante nuove storie da vivere attraverso il piccolo schermo di Netflix. La piattaforma di streaming, infatti, nel mese di giugno si prepara a sganciare diverse bombe. Dall'attesissima sesta stagione di Peaky Blinders, punta di diamante del mese alla nuova serie comica di Rowan Atkinson Man vs Bee fino a passare alla versione coreana de La casa di carta le proposte estive della piattaforma di streaming sono tante. E non è finita qui perché c'è anche il debutto di tante nuove serie interessanti come Ambizione, che racconta lo scontro tra la generazione x e la z, Surviving Summer sulla storia di un'adolescente americana che viene catapultata in Australia e poi ancora la terza stagione di The Umbrella Academy.

Addentriamoci quindi un po' di più nel vivo dei nuovi titoli Netflix di maggio 2022 e vediamo cosa ci aspetta!

Nuove serie tv Netflix di giugno 2022

Borgen: Potere e Gloria (2 giugno)

Surviving Summer (3 giugno)

Ambizione (3 giugno)

L'enigma di Eirik Jensen (3 giugno)

Floor is lava (3 giugno)

First kill (10 giugno)

Peaky Blinders (10 giugno)

God's favorite idiot (15 giugno)

Love & Anarchy (16 giugno)

Spriggan (18 giugno)

Umbrella Academy 3 (22 giugno)

Man vs Bee (24 giugno)

La Casa di Carta: Corea (24 giugno)

Nuovi film Netflix di giugno 2022