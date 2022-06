Tutte le nuove uscite Netflix di luglio 2022

Arriva un nuovo mese e con lui tante nuove storie a cui appassioarsi e da godersi comodi sul divano. Netflix, infatti, ha in serbo per il suo pubblico tanti nuovi titoli in questo luglio 2022, alcuni dei quali attesissimi. Basta pensare al gran finale di Stranger Things 4 che aprirà il nuovo mese o ancora al debutto di Persuasione, il film con Dakota Johnson basato sul romanzo omonimo di Jane Austen, oppure la quarta stagione di Virgin River che in tanti stanno aspettando per vedere come andrà a finire tra Mel e Jack (e soprattutto scoprire di chi è il bambino). E poi ci sono tante altre novità da nuove comedy a nuovi thriller fino a passare a nuovi cartoni animati. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie e i film che vedremo debuttare sul catalogo Netflix in questo luglio 2022.

I titoli più attesi

Stranger Things 4, parte 2 (1 luglio)

Siete pronti per gli ultimi episodi di Stranger Things 4? Debutteranno proprio il primo di luglio! Sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All'indomani dell'evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra. Come andrà a finire la storia?

Persuasione (15 luglio)

Debutta a luglio anche Persuasione, l'adattamento del romanzo omonimo di Jane Austen con Dakota Johnson. Anne Elliot è una giovane anticonformista dalla sensibilità moderna che vive con l'altezzosa famiglia sull'orlo del crollo finanziario. Quando nella sua vita ritorna Frederick Wentworth, l'affascinante giovane da lei allontanato anni prima, Anne deve scegliere tra gettarsi il passato alle spalle o ascoltare il suo cuore e aprirsi a una seconda possibilità.

Virgin River 4 (20 luglio)

E poi c'è la quarta stagione di Virgin River. Nonostante non sappia se il padre del suo bambino è Mark, il marito deceduto, oppure Jack, Mel inizia la quarta stagione con un senso di ottimismo. Per anni ha desiderato essere una madre e il suo sogno si sta per realizzare. Mentre Jack la incoraggia con entusiasmo, il dubbio della paternità continua a tormentarlo. Le cose sono rese più complicate dall'arrivo di un nuovo affascinante medico che vuole mettere su famiglia. Hope è ancora in via di guarigione dopo l'incidente d'auto e i persistenti effetti psicologici del trauma cerebrale avranno profonde conseguenze per lei e Doc. Brie è determinata a provare l'innocenza dell'uomo che ama e si trova coinvolta suo malgrado in una relazione più stretta con Mike e pericolosamente vicina alla violenta rete criminale di Calvin. Anche quando stringe un nuovo legame romantico, Preacher non può fare a meno di mantenere viva la speranza di riunirsi con Christopher e Paige.

The Uncoupled (29 luglio)

Luglio è anche il mese del ritorno televisivo di Neil Patrick Harris con una nuova commedia, Uncoupled. Michael (Neil Patrick Harris) pensava che la sua vita fosse perfetta, ma poi il marito lo sorprende lasciandolo dopo 17 anni. All'improvviso deve affrontare due incubi: perdere quella che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi a oltre quarant'anni da uomo single e gay a New York.

Tutte le serie in uscita su Netflx a luglio

