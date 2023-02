Netflix, tutte le nuove uscite di marzo 2023

Arriva un nuovo mese e con lui tante nuove storie a cui appassionarsi e da godersi comodi sul divano davanti alla tv. Netflix, infatti, ha in serbo per il suo pubblico tanti nuovi titoli in questo marzo 2023, alcuni dei quali attesissimi. Basta pensare che proprio a marzo debutterà il secondo capitolo di diverse serie tra le più amate dal pubblico come Sex/Life, Incastrati e Tenebre e Ossa.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie e i film che vedremo debuttare sul catalogo Netflix in questo marzo 2023.

I titoli più attesi

Sex/Life 2

Tra i titoli più attesi di marzo 2023 c'è senza dubbio la seconda stagione di Sex/Life, uno dei titoli Netflix più visti dal pubblico che, con la sua prima stagione, ha attirato l'attenzione di tutti con un racconto intimo e senza veli del desiderio femminile e delle difficoltà relazionali tra uomini e donne. Torna, a marzo, con la sua seconda stagione piena di nuove scene hot ma anche tanti spunti di riflessione sul sesso, sull'amore e sul matrimonio.

Incastrati 2

A marzo uscirà anche il nuovo capitolo della serie italiana di Ficarra e Picone, Incastrati 2. Un titolo che ha conquistato e convinto il pubblico con i primi episodi e che è pronto a divertire e intrattenere di nuovo. La storia riprenderà da dove era stata interrotta e vedremo Salvo e Valentino alle prese con nuove avventure.

Tenebre e Ossa 2

Debutta sempre a marzo anche la seconda stagione della serie fantasy Tenere e Ossa. Tratta dai bestseller di fama mondiale della trilogia Grisha di Leigh Bardugo, Tenebre e Ossa ritorna per una seconda stagione piena di nuove amicizie, storie d'amore, combattimenti epocali, epiche avventure e uno scioccante segreto di famiglia che potrebbe distruggere tutto.

