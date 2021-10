Tutte le serie tv in uscita su Netflix a novembre

Inizia un nuovo mese e Netflix è pronta a regalarci nuove storie da seguire in streaming sul suo catalogo. Tra i titoli più attesi e promettenti del mese di novembre 2021 c'è, senza dubbio, la prima serie TV di Zerocalcare, Strappare lungo i bordi, che riporta sul piccolo schermo i noti personaggi animati nati dalla penna del fumettista italiano. Un altro titolo da non perdere a novembre è Cowboy Bebop una nuova serie che mette insieme il genere western e quello della fantascienza per un live-action innovativo tratto dall'omonimo anime giapponese e, infine, segnaliamo Hellbound, una nuova serie horror con esseri ultraterreni ed eventi soprannaturali. Queste, però, sono solo alcune delle nuove storie di Netflix del prossimo mese che è pronto a regalarci molte emozioni. Scopriamo allora quali sono tutte le nuove uscite Netflix di novembre 2021 e diamo uno sguardo più ravvicinato agli highlight del prossimo mese.

Strappare lungo i bordi (17 novembre)

Partiamo da Strappare lungo i bordi, la nuova serie animata Netflix con un nome importante alle spalle, quello di Michele Rech, in arte Zerocalcare. In un racconto costellato di flashback e aneddoti che spaziano dalla sua infanzia ai giorni nostri, Zerocalcare percorre un viaggio in treno con Sarah e Secco, gli amici di sempre, verso qualcosa di molto difficile da fare. Tutto, dai ricordi sugli anni della scuola alle lamentazioni esistenziali nei confronti della propria incompiutezza, è narrato con la voce di Zerocalcare, che doppia tutti i personaggi, tranne l’armadillo, che ha la voce di Valerio Mastandrea. È con questo stratagemma che ogni capitolo della storia sembra costruire un tassello di un mondo fatto di pochissime certezze e di amicizie incrollabili. E quando nel finale tutti i pezzi saranno al loro posto, il mosaico che avranno costruito sarà una sorpresa per lo spettatore, ma anche per il protagonista.

Cowboy Beebop (19 novembre)

Un'altro titolo Netflix da tenere d'occhio a novembre è Cowboy Bebop, la serie a metà tra il fantascientifico e il western sulla storia di cacciatori di taglie, alias "cowboy", in fuga dal loro passato. Completamente diversi l'uno dall'altro, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formano una squadra agguerrita e sarcastica pronta a combattere i peggiori criminali del sistema solare, se il prezzo è giusto ma che può solo farsi strada a calci e battute tra le tante risse prima che il passato finisca per fagocitarli tutti. Nel cast della serie troviamo John Cho nei panni di Spike, Mustafa Shakir che interpreterà Jet Black, Daniella Pineda sarà, invece, Faye Valentine, Alex Hassell sarà Vicious ed Elena Satine, Julia. Showrunner e produttore esecutivo di Cowboy Bebop è André Nemec. A comporre la colonna sonora di questa action series c'è Yoko Kanno.

Hellbound (19 novembre)

Passiamo a Hellbound, un horror/thriller che racconta la storia di esseri ultraterreni che appaiono dal nulla per emettere sentenze e condannare certi individui all'inferno. Questi eventi soprannaturali scatenano il caos e consentono a un'organizzazione religiosa di aumentare la propria influenza. Alcune persone, però, si insospettiscono delle sue attività e iniziano a indagare sul suo coinvolgimento nei misteriosi eventi.

Tutte le nuove uscite Netflix di novembre