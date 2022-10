Tutte le nuove uscite Netflix di novembre 2022

Arriva un nuovo mese e con lui tante nuove storie a cui appassionarsi e da godersi comodi sul divano. Netflix, infatti, ha in serbo per il suo pubblico tanti nuovi titoli in questo novembre 2022, alcuni dei quali attesissimi. Basta pensare che proprio a novembre ci sarà il debutto dell'attesissima quinta stagione di The Crown, uscirà anche la sesta stagione di Elite e verrà rilasciata la nuova serie di Tim Burton su Mercoledì Addams.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie e i film che vedremo debuttare sul catalogo Netflix in questo novembre 2022.

Le serie più attese

The Crown 5

Novembre segna il ritorno di una delle serie Netflix più amate di sempre, The Crown che torna con la sua quinta stagione dopo ben tre anni dalla precedente e riprende il racconto della storia della famiglia reale inglese. Con l'inizio del nuovo decennio, la famiglia reale si trova davanti alla più grande sfida mai affrontata mentre il pubblico mette in dubbio apertamente il suo ruolo nella Gran Bretagna degli anni '90.

Elite 6

Anche Elite torna a novembre con la sua sesta stagione piena di novità e nuovi personaggi. Una nuova stagione è in arrivo a Las Encinas con tante storie da seguire. Il caos si scatena con l'arrivo di due nuovi studenti: Isadora, interpretata da Valentina Zenere (Le ragazze del centralino), la giovane ereditiera di un enorme impero di locali notturni e Iván, interpretato da André Lamoglia (Juacas - I ragazzi del surf), figlio della più grande star mondiale del calcio. Naturalmente nessuno dei due passerà inosservato.

Mercoledì

E poi, c'è il debutto di Mercoledì la nuova serie di Tim Burton sull'iconico personaggio della famiglia Addams. La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Tutte le nuove uscite Netflix di novembre 2022 (serie tv)

Young Royals (1 novembre)

Killer Sally (1 novembre)

Blockbuster (3 novembre)

Il principe dei draghi 4 (3 novembre)

Manifest 4 (4 novembre)

The Fabulous (4 novembre)

The Crown 5 (9 novembre)

Run for the Money (15 novembre)

Dead to Me (17 novembre)

1899 (17 novembre)

Somebody (18 novembre)

Elite 6 (18 novembre)

Mercoledì (23 novembre)

First Love (24 novembre)

Snack vs Chef (30 novembre)

Tutte le nuove uscite Netflix di novembre 2022 (film)