Tutte le nuove uscite Netflix di ottobre 2022

Arriva un nuovo mese e con lui tante nuove storie a cui appassioarsi e da godersi comodi sul divano. Netflix, infatti, ha in serbo per il suo pubblico tanti nuovi titoli in questo ottobre 2022, alcuni dei quali attesissimi. Basta pensare che proprio a ottobre ci sarà il debutto dell'attesissima serie horror di Guillermo del Toro, La stanza delle meraviglie e, sempre questo mese, Netflix è pronta a presentare al pubblico anche una nuova serie italiana, Tutto chiede salvezza, liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020. Tra le altre novità? Una vita da riavvolgere, la seconda stagione di Barbari, il nuovo documentario della comica Sue Perkins e tanto altro ancora.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie e i film che vedremo debuttare sul catalogo Netflix in questo ottobre 2022.

Le serie più attese

Tutto chiede salvezza

Tra le serie Netflix più attese di ottobre c'è un titolo italiano, Tutto chiede salvezza, un dramedy sui disagi giovanili della generazione z. Finire per sette giorni sotto regime di TSO, vuol dire essere pazzi? È quello che si chiede Daniele, un ventenne con un eccesso di sensibilità, che dopo una crisi psicotica si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico, assieme a cinque improbabili compagni di stanza con cui pensa di non avere niente in comune, pressato dai medici che gli vogliono frugare nel cervello, e accudito da infermieri che gli sembrano cinici e disinteressati. Ma sette giorni sono lunghi e quella che all’inizio gli sembrava una condanna pian piano si trasforma in una delle esperienze più intense e formative della sua vita. Una dramedy delle esistenze che recupera la radice della nostra migliore commedia amara, riletta in chiave contemporanea, come in un grido d’aiuto, straziante ma pieno di speranza, da parte delle nuove generazioni e del loro enigmatico disagio di vivere.

La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro

E poi, da non perdere a ottobre, è il nuovo lavoro Netflix di Guillermo del Toro, La stanza delle meraviglie. L'acclamato regista premio Oscar, nonché ideatore, produttore esecutivo e coshowrunner Guillermo del Toro ha curato una collezione di storie senza precedenti che definiscono un intero genere sfidando l'idea tradizionale di horror. Questi otto racconti che spaziano tra macabro, magico, gotico, grottesco e tradizionalmente inquietante sono ugualmente sofisticati e sinistri (inclusi due soggetti originali di del Toro) e sono portati in vita da un team di sceneggiatori e registi scelti personalmente da lui.

Tutte le uscite Netflix di ottobre 2022 (serie tv)

Nailed it Halloween (5 ottobre)

Conversazioni con un killer: "Caso Dahmer" (7 ottobre)

Andropausa (7 ottobre)

Glitch (7 ottobre)

The Midnight Club (7 ottobre)

Derry Girls (7 ottobre)

Le indagini di Belascoràn (12 ottobre)

Exception (13 ottobre)

The Playlist (13 ottobre)

Sue Perkins, Perfectly Legal (13 ottobre)

Tutto chiede salvezza (14 ottobre)

Takei (14 ottobre)

Unsolves Mysteries (18 ottobre)

Notre-Dame (19 ottobre)

From Scratch (21 ottobre)

Barbari II (21 ottobre)

La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro (25 ottobre)

Dubai Bling (27 ottobre)

Una vita da riavvolgere (28 ottobre)

Tutte le uscite Netflix di ottobre 2022 (film)