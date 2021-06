I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix della settimana. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di maggio e, se ci sono diversi titoli di punta serie che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altri che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 7 al 13 giugno 2021 ecco qualche consiglio sui film e le serie tv più promettenti di questa prima setimana del mese.

Abbiamo selezionato tre highlight dalla nuova attesissima stagione di Lupin fino a passare per il nuovo film drammatico con Gina Rodriguez e una nuova serie anime per gli appassionati di genere horror in modo da accontentare tutti i gusti e permettere un excursus di emozioni dalla risata al pianto senza tralasciare anche la riflessione.

Ma iniziamo a scoprire i titoli di punta di Netflix di questa prima settimana di giugno.

Lupin - Parte 2 (serie tv)

Genere: giallo

Data di uscita: 11/06/2021

Sinossi: Torna Lupin con la seconda parte della prima stagione. Adesso si fa sul serio. Il desiderio di vendetta che Assane Diop nutre nei confronti di Hubert Pellegrini ha consumato la sua famiglia. Ora si trova con le spalle al muro e deve escogitare un nuovo piano, anche se significa mettersi in pericolo.

Awake (film)

Genere: dramma

Data di uscita: 9/06/2021

Sinossi: Un improvviso evento a livello globale disattiva tutti gli oggetti elettronici e toglie agli esseri umani la capacità di dormire, gettando velocemente il pianeta nel caos. Jill, ex soldatessa dal passato turbolento, interpretata da Gina Rodriguez (Jane The Virgin), potrebbe avere l'unica speranza di una cura, rappresentata dalla figlia. Riuscirà a portarla in un luogo sicuro e a salvare il mondo prima di perdere completamente il senno?

Trese - Detective delle tenebre (anime)

Genere: anime

Data di uscita: 10/06/2021

Sinossi: In una Manila in cui le creature mitiche del folklore filippino vivono nascoste tra gli esseri umani, Alexandra Trese si trova a dover affrontare un sottobosco criminale popolato da esseri soprannaturali malvagi. Questa serie anime horror originale Netflix s'ispira al fumetto filippino di Budjette Tan e KaJO Baldisimo. L'adattamento per lo schermo è di Jay Oliva (Wonder Woman, La leggenda di Korra), mentre la voce di Trese è interpretata da Liza Soberano (My Ex and Whys, Alone/Together) nella versione in filippino e da Shay Mitchell (YOU, Pretty Little Liars) nella versione in inglese.