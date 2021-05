Tutte le nuove uscite Netflix di giugno 2021 (serie tv)

Sta per iniziare un nuovo mese e il mondo delle serie tv sta per arricchirsi di nuovi titoli e nuove storie da raccontare. Sono tante, infatti, le serie tv in uscita su Netflix a giugno 2021, da nuove stagioni di serie già note al pubblico a prime stagioni di prodotti originali ancora ingoti. Ecco allora tra le serie in lingua inglese e quelle internazionali tutti i più bei titoli di questo mese di giugno 2021, in ordine di uscita, da scoprire sulla piattaforma di streaming nel mese a venire. Sono tanti i ritorni attesissimi come Lupin che torna con la seconda parte della prima stagione o Elite che debutterà sulla piattaforma con gli episodi inediti della quarta stagione. Ora non vi resta che scegliere quale storia iniziare, o continuare, a seguire!

Tutte le nuove serie tv Netflix in uscita a giugno 2021

Lunedì 3 giugno

Summertime (2° stagione) - Netflix

Martedì 4 giugno

Feel Good (2° stagione) - Netflix

Sweet Tooth - Netflix

Martedì 11 giugno

Lupin (2° parte della 1° stagione) - Netflix

Lunedì 17 giugno

Black Summer (2° stagione) - Netflix

Katla - Netflix

Martedì 18 giugno

Élite (4° stagione) - Netflix

Lunedì 24 giugno

Il Regista Nudo (2° stagione) - Netflix

Martedì 25 giugno