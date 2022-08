Tutte le nuove uscite Netflix di settembre 2022

riva un nuovo mese e con lui tante nuove storie a cui appassioarsi e da godersi comodi sul divano. Netflix, infatti, ha in serbo per il suo pubblico tanti nuovi titoli in questo settembre 2022, alcuni dei quali attesissimi. Basta pensare che proprio a settembre ci sarà il debutto dell'attesissima quinta stagione di SKAM Italia e Cobra Kai, per non parlare del secondo capitolo di Fate: The Winx Saga e poi ancora, a settembre debutta su Netflix il documentario sulla venditrice italiana più famosa di sempre, Wanna Marchi. Sempre a settembre debutterà anche un nuovo thriller, Il diavolo in Ohio e tra i nuovi titoli Netflix ce ne sono tanti altri ancora. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie e i film che vedremo debuttare sul catalogo Netflix in questo settembre 2022.

Le serie più attese

Cobra Kai 5 (9 settembre)

Torna a settembre Cobra Kai con la sua quinta stagione. La serie ambientata 30 anni dopo quanto accaduto al torneo di karate di All Valley del 1984, torna con nuovi e appassionanti episodi. Dopo i risultati scioccanti del torneo di All Valley, nella quinta stagione Terry Silver espande l'impero di Cobra Kai cercando di dominare il karate con il suo stile "nessuna pietà". Kreese è dietro le sbarre e Johnny Lawrence mette da parte il karate per rimediare ai danni causati, così Daniel LaRusso deve chiedere aiuto a una vecchia conoscenza.

Fate: The Winx Saga 2 (16 settembre)

Settembre sarà anche il mese di Fate: The Winx Saga 2, la serie tratta dal cartone animato dell'italiano Iginio Straffi, Winx Club, torna con nuovi episodi. Nella seconda stagione la scuola è ricominciata sotto l'occhio severo della ex preside di Alfea, Rosalind. I Bruciati non ci sono più, la Dowling è "scomparsa" e Silva è stato imprigionato per tradimento: rispetto all'anno precedente Alfea ha più magia, più amori e più volti nuovi. Quando però le fate cominciano a sparire nel cuore della notte, Bloom e le sue compagne scoprono una pericolosa minaccia in agguato nelle tenebre... dovranno fermarla a tutti i costi prima che sconvolga l'Oltre Mondo.

Wanna (21 settembre)

Uno dei titoli più attesi di settebre è Wanna, Questa docuserie crime ricca di riferimenti alla cultura pop esplora lati meno noti della storia di Wanna Marchi e di un momento cruciale della TV italiana.

Tutte le uscite Netflix di settembre 2022