Le serie Netflix più attese di questa settimana

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 10 al 16 ottobre sono diverse le nuove uscite da non perdere dal nuovo giallo Le indagini di Belascoarán alla nuova serie thriller di Ryan Murphy dopo Dahmer, The Watcher fino a passare alla serie italiana che tratta il tema della salute mentale, Tutto chiede salvezza.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di ottobre.

Le indagini di Belascoarán (12 ottobre)

Tra le novità Netflix di questa settimana c'è Le indagini di Belascoarán, un nuovo giallo/thriller in lingua spagnola. Stare seduti dietro una vecchia scrivania fumando in attesa che succeda qualcosa? No di certo. Un luogo come Città del Messico ha bisogno di un suo detective. Presto Belascoarán Shayne ci mostrerà cosa vuol dire essere un detective indipendente nel Messico degli anni '70. Paco Ignacio Taibo ll è lo sceneggiatore delle avventure di Belascoarán, in arrivo su Netflix nel 2022.

The Watcher (13 ottobre)

Dopo Dahmer debutta su Netflix una nuova serie targata Ryan Murphy e con Naomi Watts, The Watcher. Si tratta di un thriller che racconta una storia fatta di misteri e segreti da svelare. Quando i Brannock si trasferiscono in quella che doveva essere la casa dei sogni in una zona residenziale, la loro vita si trasforma rapidamente in un inferno. Le lettere minacciose di qualcuno che si fa chiamare "L’Osservatore" sono solo l’inizio, mentre i sinistri segreti del quartiere vengono a galla. Dalla storia vera della famigerata casa dell'"Osservatore" nel New Jersey.

Tutto chiede salvezza (14 ottobre)

Tra i titoli Netflix più attesi di questa settimana c'è Tutto chiede salvezza, la nuova serie italiana sulla salute mentale tratta dal romanzo omonimo di Daniele Mencarelli, vincitore del Premio Strega Giovani 2020. Finire per sette giorni sotto regime di TSO vuol dire essere pazzi? È quello che si chiede Daniele, un ventenne con un eccesso di sensibilità, che dopo una crisi psicotica si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico, assieme a cinque improbabili compagni di stanza con cui pensa di non avere niente in comune, pressato dai medici che gli vogliono frugare nel cervello, e accudito da infermieri che gli sembrano cinici e disinteressati. Ma sette giorni sono lunghi, e quella che all’inizio gli sembrava una condanna pian piano si trasforma in una delle esperienze più intense e formative della sua vita. Una dramedy delle esistenze che recupera la radice della nostra migliore commedia amara, riletta in chiave contemporanea, come in un grido d’aiuto, straziante ma pieno di speranza, da parte delle nuove generazioni e del loro enigmatico disagio di vivere.