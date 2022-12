I titoli più promettenti che debutteranno su Netflix questa settimana

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 12 al 18 dicembre sono diverse le nuove uscite da non perdere dal nuovo episodio di Murderville sul Natale alla nuova serie crime The Recruit fino a passare al nuovo film del vincitore di cinque premi Oscar Alejandro G. Iñárritu, Bardo, la cronaca falsa di alcune verità.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di dicembre.

Murderville: Chi ha ucciso Babbo Natale? (15 dicembre)

Il detective capo Terry Seattle (Will Arnett) è tornato e questa volta il caso è critico. Insieme ai suoi due ospiti famosi Jason Bateman e Maya Rudolph è in missione per scoprire chi ha ucciso Babbo Natale? Ma c'è un colpo di scena: Bateman e Rudolph non hanno ricevuto il copione e non hanno idea di cosa succederà. Insieme a Terry Seattle (e tra molte sorprese) dovranno improvvisare per tutta la durata delle indagini ma saranno solo loro due a decidere chi è l'assassino. Ispirato alla serie della BBC3 premiata ai BAFTA, Murder in Successville prodotta da Tiger Aspect Productions e Shiny Button Productions.

The Recruit (16 dicembre)

Esce questa settimana anche la serie The Rectuit che racconta la storia di un giovane avvocato della CIA, su Owen Hendricks (Noah Centineo) alle prime armi coinvolto in pericolose dinamiche di potere a livello internazionale quando un'ex risorsa minaccia di esporre la natura della sua relazione a lungo termine con l'agenzia a meno che non sia scagionata da un grave crimine. La produzione esecutiva della serie è affidata a Centineo, Doug Liman, Gene Klein, David Bartis, Adam Ciralsky e Alexi Hawley che copre anche il ruolo di ideatore e showrunner. Il cast include anche Fivel Stewart, Vondie Curtis Hall, Kristian Bruun, Aarti Mann, Colton Dunn e Daniel Quincy Annoh.

Bardo, la cronaca falsa di alcune verità (16 dicembre)

E, infine, esce su Netflix il grande nuovo capolavoro del vincitore di cinque premi Oscar Alejandro G. Iñárritu, Bardo la cronaca falsa di alcune verità. Si tratta di un'esperienza epica, coinvolgente e con immagini mozzafiato che segue il percorso intimo e commovente di Silverio, un noto giornalista e documentarista messicano che vive a Los Angeles. Dopo aver vinto un prestigioso premio internazionale, Silverio si sente obbligato a tornare nel paese nativo, ignaro del fatto che questo semplice viaggio lo spingerà verso i propri limiti esistenziali. La follia dei suoi ricordi e delle sue paure si estende al presente, infondendo un senso di stupore e meraviglia nella sua vita quotidiana. Tramite emozioni e grandi risate, Silverio si pone domande universali ma intime riguardo all'identità, al successo, alla mortalità, alla storia del Messico e ai profondi legami familiari che condivide con la moglie e i figli. Ovvero, cosa significa essere umani in questo particolare periodo.