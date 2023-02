Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a puntate a cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 13 al 19 febbraio sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla nuova serie spagnola dal creatore di Elite, Tutte le volte che ci siamo innamorati al debutto dell'attesissima serie con Matilda De Angelis nei panni della prima avvocata d'Italia, La legge di Lidia Poët fino al thriller d'azione Unlocked.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di febbraio.

Tutte le volte che ci siamo innamorati (14 febbraio)

Dal creatore di Elite arriva una nuova serie romantica, Tutte le volte che ci siamo innamorati. È settembre 2003: Irene arriva a Madrid con l'obiettivo di conquistare il mondo e diventare regista. Qui conoscerà i suoi migliori amici e Julio, che sarebbe il protagonista perfetto dei suoi film e della sua vita. Ma il destino ha in serbo altri piani. Tutte le volte che ci siamo innamorati è una commedia romantica. Una storia vivace condita da un pizzico di nostalgia per l'amore e l'amicizia che sbocciano durante gli anni dell'università e il bisogno di trovare il proprio posto nel mondo.

La legge di Lidia Poët (15 febbraio)

Arriva questa settimana l'attesissima La legge di Lidia Poët, la serie Netflix sulla storia della prima avvocata d'Italia interpretata da Matilda De Angelis. Torino, fine 1800. Una sentenza della Corte d’Appello di Torino dichiara illegittima l’iscrizione di Lidia Poët all’albo degli avvocati, impedendole così di esercitare la professione solo perché donna. Senza un quattrino ma piena di orgoglio, Lidia trova un lavoro presso lo studio legale del fratello Enrico, mentre prepara il ricorso per ribaltare le conclusioni della Corte. Attraverso uno sguardo che va oltre il suo tempo, Lidia assiste gli indagati ricercando la verità dietro le apparenze e i pregiudizi. Jacopo, un misterioso giornalista e cognato di Lidia, le passa informazioni e la guida nei mondi nascosti di una Torino magniloquente. La serie rilegge in chiave light procedural la storia vera di Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia.

Unlocked (17 febbraio)

Debutta questa settimana su Netflix anche Unlocked, un thriller avvincente che racconta di come la vita di una donna comune venga violata e minacciata dopo la perdita del telefono contenente tutte le sue informazioni personali. Tornando dal lavoro Na-mi (Chun Woo-hee) perde lo smartphone che contiene tutto ciò che la riguarda. Jun-yeong (Yim Si-wan) lo ritrova e glielo restituisce dopo aver installato uno spyware nel dispositivo. Monitorando la sua vita quotidiana scopre così tutti i dettagli possibili che la riguardano, dai suoi spostamenti, hobby e gusti fino alla sua carriera, situazione economica e rete sociale, poi si avvicina a lei nascondendo la propria vera identità. Nel frattempo, il detective di polizia Ji-man (Kim Hie-won) trova tracce del figlio Jun-yeong sulla scena di un crimine e indaga segretamente su di lui, sospettando il peggio.