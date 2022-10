I titoli da tenere d'occhio su Netflix questa settimana

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 17 al 23 ottobre sono diverse le nuove uscite da non perdere dal nuovo film con Charlize Theron, L'accademia del bene e del male alla nuova miniserie romantica From Scratch fino a passare alla serie animata ONI: la leggenda del dio del tuono.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di ottobre.

L'accademia del bene e del male (19 ottobre)

Tra le novità Netflix di questa settimana c'è il nuovo film con Charlize Theron L'accademia del bene e del male. Tratto dall'epica serie di bestseller internazionali di Soman Chainani, questo film è diretto da Paul Feig e interpretato da Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Mark Heap, Patti LuPone e Rachel Bloom, con Kerry Washington e Charlize Theron. Le grandi amiche Sophie e Agatha finiscono agli estremi opposti di una fiaba moderna, quando arrivano in una scuola magica in cui giovani eroi e cattivi imparano a proteggere l'equilibrio tra il bene e il male.

From Scratch (21 ottobre)

Passiamo poi a un'altra nuova serie, From Skratch, tratta dall'omonimo bestseller autobiografico, From Scratch - La forza di un amore. Questa serie racconta la love story interculturale di Amahle "Amy" Wheeler (interpretata da Zoe Saldaña), una studentessa americana che s'innamora dello chef siciliano Lino mentre si trova in Italia. I due innamorati affrontano mille ostacoli imprevisti, tra cui le differenze culturali, ma come nella vita reale la loro storia vorticosa alterna momenti di gioia e spensieratezza ad altri più seri. Ma quando Lino si ammala e il futuro della coppia è a rischio, le loro famiglie si uniscono al di là delle frontiere come mai avrebbero immaginato, dimostrando che l'amore può tutto.

ONI: La leggenda del dio del tuono (21 ottobre)

E, infine, c'è una nuova serie animata in quattro episodi, ONI: La leggenda del dio del tuono. In un mondo pieno di stravaganti mostri e divinità della mitologia giapponese, la vivace figlia di una di queste creature, Onari, vuole assolutamente seguire le orme dei valorosi eroi delle leggende. I suoi poteri personali però devono ancora rivelarsi. Avrà ciò che serve per proteggere il suo tranquillo villaggio dall'oscura presenza dei misteriosi "Oni" che minacciano gli dei?