Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a puntate a cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 20 al 27 febbraio sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla nuova miniserie sui segreti della famiglia Murdaugh, Murdaugh Murders, al film Dieci giorni tra il bene e il male che vuole cercare di spiegare cosa significa essere una brava persona fino ad arrivare alla terza stagione di Outer Banks.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di febbraio.

Murdaugh Murders: scandalo nel profondo Sud (22 febbraio)

La famiglia Murdaugh era una delle più potenti della Carolina del Sud, finché la morte dell'adolescente Mallory Beach in un incidente nautico causato da guida in stato di ebbrezza non comincia a distruggerne il nome. Quando Paul Murdaugh, che si ritiene fosse alla guida della barca, e la madre Maggie sono uccisi barbaramente, viene alla luce un secolo di corruzione, potere e insabbiamenti del Low Country. Questa serie in tre parti presenta racconti diretti di persone che erano a bordo della barca quella fatidica notte, molte delle quali non si erano ancora espresse pubblicamente sull'incidente o sul doppio omicidio di Maggie e Paul. Tra loro compaiono Morgan Doughty (fidanzata di lunga data di Paul Murdaugh), Miley Altman e Connor Cook (amici d'infanzia di Mallory Beach), Anthony Cook (fidanzato di Mallory) e molti altri.

Dieci giorni tra il bene e il male (22 febbraio)

Innocuo, altruista, affidabile, virtuoso, di solidi principi... ma a cosa serve essere una brava persona? Se non hai mai arrecato danno a nessuno nella vita, puoi affermare di essere davvero una brava persona? Sporcarsi le mani per la giustizia ti rende una persona malvagia? "Dieci giorni tra il bene e il male" è una serie adattata in tre film dalla trilogia di romanzi e racconta la storia di Sadik e della sua trasformazione da persona ordinaria ad antieroe mentre cerca una risposta a queste importanti domande. Sadik passa da buono a cattivo, poi da cattivo a indifferente e tutti quelli che lo incontrano subiscono le conseguenze della sua vita tumultuosa senza riuscire a mantenere la purezza e l'innocenza iniziale.

Outer Banks 3 (23 febbraio)

La terza stagione di Outer Banks vede i Pogue approdare su un'isola deserta dopo aver perso l'oro ed essere fuggiti da Outer Banks. Per un momento quella che chiamano ufficialmente "Poguelandia" sembra un posto idilliaco dove vivere e i nuovi abitanti trascorrono le loro giornate pescando, nuotando e godendosi lo stile di vita spensierato della loro dimora temporanea. Ma le cose si mettono rapidamente male quando John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo si ritrovano di nuovo coinvolti in una caccia al tesoro e devono letteralmente fuggire per salvarsi la vita. Si trovano al verde e lontani da casa, non possono fidarsi di nessuno e devono fare i conti con Ward e Rafe, assetati di vendetta, e uno spietato criminale caraibico che non si fermerà davanti a nulla per trovare il bottino. Il tesoro è davvero alla loro portata o si tratta di una trappola per fermarli una volta per tutte? In ogni caso, i Pogue devono lottare contro il mondo e l'unico modo per farcela è restare uniti.