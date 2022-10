I titoli da tenere d'occhio questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 24 al 30 ottobre sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla nuova serie horror di Guillermo del Toro Cabinet of curiosities al film con Jessica Chestain The good nurse, dal nuovo film italiano Rapiniamo il Duce alla nuova serie in stop motion Wendell & Wild.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa ultima settimana di ottobre.

Cabinet of curiosities di Guillermo del Toro (25 ottobre)

La prima grande novità Netflix di questa settimana è la nuova serie horror di Guillermo del Toro, Cabinet of curiosities. Nella serie, l'acclamato regista premio Oscar, nonché ideatore, produttore esecutivo e coshowrunner Guillermo del Toro ha curato una collezione di storie senza precedenti che definiscono un intero genere sfidando l'idea tradizionale di horror. Questi otto racconti che spaziano tra macabro, magico, gotico, grottesco e tradizionalmente inquietante sono ugualmente sofisticati e sinistri (inclusi due soggetti originali di del Toro) e sono portati in vita da un team di sceneggiatori e registi scelti personalmente da lui.

The good nurse (26 ottobre)

Debutta su Netflix questa settimana anche The good nurse, un film thriller avvincente diretto dal candidato all'Oscar Tobias Lindholm e basato su una storia vera, un'infermiera preoccupata che un collega sia colpevole della misteriosa morte di vari pazienti rischia la vita per portare alla luce la verità. Amy, un'infermiera premurosa e una madre single alle prese con una malattia cardiaca potenzialmente letale, è spinta al limite fisico ed emotivo da stremanti turni di notte nel reparto intensivo. Ma le cose migliorano quando arriva Charlie, un collega empatico e gentile che inizia a lavorare con lei. Nel corso di lunghe notti in ospedale, i due sviluppano una solida amicizia e per la prima volta in molti anni, Amy nutre una speranza per il proprio futuro e per quello della giovane figlia. Ma quando una serie di misteriosi decessi tra i pazienti dà il via a un'indagine che punta a Charlie come il principale sospettato, Amy è costretta a rischiare la vita e la sicurezza della figlia per scoprire la verità. Nel cast l'attrice premio Oscar Jessica Chastain nel ruolo di Amy Loughren insieme a Eddie Redmayne nel ruolo di Charles Cullen, oltre a Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich e Kim Dickens.

Rapiniamo il Duce (26 ottobre)

Altro film attesissimo che debutterà su Netflix questa settimana è Rapiniamo il Duce, un ambizioso film con rapine, pieno d'azione e umorismo diretto da Renato de Maria e interpretato da Pietro Castellitto, Matilda De Angelis e Isabella Ferrari.

Wendell & Well (28 ottobre)

E, infine, c'è Wendell & Wild, un lungometraggio animato nato dal duo squisitamente diabolico formato da Henry Selick e dal produttore Peele. Nella storia i due fratelli diavoli Wendell (Keegan-Michael Key) e Wild (Peele) reclutano Kat Elliot, un'adolescente carica di sensi di colpa, perché li aiuti a raggiungere il mondo dei vivi. Ma ciò che Kat chiede in cambio li proietta in un'avventura comica e bizzarra senza pari, un fantasy animato che sfida le leggi della vita e della morte, il tutto raccontato tramite l'arte della stop-motion.