I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix della settimana. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di maggio e, se ci sono diverse serie di punta serie che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altre che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 28 giugno al 4 luglio 2021, ecco qualche consiglio sui film e le serie tv più promettenti di questa setimana di fine giugno/inizio luglio.

Abbiamo selezionato tre highlight dalla nuova serie italiana sui ragazzi cresciuti negli anni' 90 al nuovo teen drama sui giovani reali, fino a pasare per il nuovo crime Netflix sui narcos. Ora, spetta a voi scegliere e buon binge-watching a tutti.

Generazione 56K (1 luglio 2021)

Con Generazione 56K i The Jackal sbarcano su Netflix, o almeno due di loro. In uscita il 1 luglio 20201, questo nuovo progetto italiano della piattaforma di streaming, parte dall'idea di voler comunicare, con la nota ironia del gruppo di comici napoletani, quella generazione di ragazzi cresciuti anni '90 a suon dell'inconfondibile modem 56K con l'avvento di internet, le lire, la musica degli 883 e tutto il folklore dell'Italia di quegli anni. Con 8 episodi, della durata di 30 minuti l'uno, questa comedy creata da Francesco Ebbasta, anche sceneggiatore insieme a Costanza Durante, Laura Grimaldi e Davide Orsini, fa scoprire alle nuove generazioni la quotidianità e lo sviluppo tecnologico dei loro predecessori che sono diventati grandi passando dalle videocassette ai floppy disk fino a diventare padroni nell'uso degli smatphone. Una commedia romantica tutta italiana da guardare con leggerezza nelle calde serate estive.

Young Royals (1 luglio 2021)

Passiamo ora a The Royals, il nuovo teen drama di Netflix. Una via di mezzo tra Elite e The Crown, con un pizzico di Bridgerton, Young Royals mette insieme le caratteristiche principali di questi tre colossi del mondo seriale per creare un nuovo prodotto che incrocia gli elementi del romanzo di formazione con gli intrighi di palazzo della casa reale di Svezia. In uscita il primo luglio sulla piattaforma di streaming con i primi episodi della stagione esordiente, questa serie sembra promettere davvero bene e punta ad avvicinare sia un pubblico di adolescenti, dato che i protagonisti sono dei "giovani reali", come suggerisce anche il titolo della serie, ma anche un pubblico di adulti e di appassionati del mondo royal. Questa serie, ideata da Lisa Ambjörn, Lars Beckung e Camilla Holter racconta la storia del principe Wilhelm, interpretato da Edvin Ryding, il futuro erede della corona svedese. Una volta arrivato al prestigioso collegio Hillerska, il principe ha finalmente l'opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all'insegna della libertà e dell'amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali, ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore o dovere?

Somos: storia di un massacro dei narcos (30 giugno 2021)

Ispirata al clamoroso articolo investigativo della giornalista premio Pulitzer Ginger Thompson, "Somos: storia di un massacro dei narcos" mette in scena le storie dei cittadini di Allende nei giorni che precedono un terribile massacro. Creata da James Schamus e cosceneggiata dalle messicane Monika Revilla e Fernanda Melchor, questa nuova serie Netflix racconta la guerra dei narcotrafficanti dal punto di vista delle vittime, con la voce di chi sarà segnato per sempre da una tragedia improvvisa innescata da un'operazione della DEA finita male. Il crime, ideato da James Schamus con la regia di Álvaro Curiel, debutterà sulla piattaforma di streaming il 30 giugno con 6 episodi, i primi 5 della durata di 45 minuti e il sesto di 71 minuti.