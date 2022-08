I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 29 agosto al 4 settembre sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla nuova stagione della serie che racconta i serial killer, I am a Killer alla quinta stagione di SKAM Italia fino a passare al nuovo thriller con Emily Deschanel, Il diavolo in Ohio.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa settimana di fine agosto/inizio settembre.

I am a Killer 3 (30 agosto)

Iniziamo con il debutto della terza stagione della serie documentario I am a killer che torna ad analizzare, con sei nuovi episodi, i casi di prigionieri condannati per omicidio, in attesa della pena capitale o destinati a trascorrere il resto della vita dietro le sbarre. Ogni episodio approfondisce i crimini in questione attraverso interviste intime e schiette agli uomini e alle donne che li hanno commessi. Pubblici ministeri, avvocati difensori, inquirenti, amici e parenti delle vittime e dei condannati offrono il loro punto di vista sui tragici eventi e sulle figure coinvolte. Emergono nuovi fatti, si scoprono moventi precedentemente nascosti, si rivelano rari scorci di umanità e si svelano strane storture del sistema legale degli Stati Uniti. In alcuni casi le persone vicine alle vittime sono disposte a perdonare, in altri pretendono che i responsabili siano puniti. Testimonianze in prima persona, riprese all'interno del sistema carcerario e contributi d'eccezione offrono una visione senza precedenti della mente e delle motivazioni degli assassini.

Skam Italia 5 (1 settembre)

Settembre inizia con il debutto di una grade serie italiana, SKAM Italia. Considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti dell’omonimo show norvegese per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati, SKAM Italia torna con una nuova stagione originale, raccontata ancora una volta fuori dagli stereotipi dell’adolescenza. A cavallo tra università e liceo, continuano le storie degli storici protagonisti di Skam Italia ora affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili. Al centro della nuova stagione, le vicende di Elia (Francesco Centorame) e l’importante percorso di accettazione che dovrà compiere. La complicità degli amici di sempre, determinante per raggiungere questo obiettivo, si intreccerà alle vicende di Elia alle prese con i nuovi personaggi.

Il diavolo in Ohio (2 setttembre)

Con l'arrivo di settembre c'è anche il debutto di un nuovo thriller di otto episodi con Emily Deschanel come protagonista, Il diavolo in Ohio. Quando la psichiatra ospedaliera Suzanne Mathis dà rifugio a una misteriosa ragazza evasa da una setta, il suo mondo viene sconvolto e la sua stessa famiglia rischia di essere distrutta.