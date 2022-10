I titoli da non perdere su Netflix questa settimana

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 31 ottobre al 6 novembre sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla seconda stagione di Young Royals alla miniserie sull'omicidio del campione di bodybuilding Ray Mc Neil, Killer Sally fino a passare al continuo del film con Millie Bobby Brown, Enola Holmes.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di fine ottobre/inizio novembre.

Young Royals 2 (1 novembre)

La prima nuova uscita di questa settimana è la seconda stagione del teen Young Royals. Una volta arrivato al prestigioso collegio Hillerska, il principe Wilhelm (Edvin Ryding) ha finalmente l'opportunità di esplorare la sua vera natura e scoprire che tipo di vita desidera realmente. Wilhelm inizia a sognare un futuro all'insegna della libertà e dell'amore incondizionato, lontano dagli obblighi reali ma quando diventa inaspettatamente il prossimo erede al trono, il suo profondo dilemma lo pone di fronte a una scelta: amore o dovere.

Killer Sally (2 novembre)

Passiamo poi alla miniserie che gli amanti del bodybuilding e delle serie crime non possono perdere, Killer Sally. Questo titolo narra la storia del più famoso crimine nel mondo del bodybuilding. Il giorno di San Valentino 1995, il campione nazionale di bodybuilding Ray McNeil stava soffocando la moglie Sally (anche lei bodybuilder), che ha afferrato una pistola e gli ha sparato due colpi letali. In base alla documentata storia di abusi domestici, Sally ha sostenuto di aver agito per legittima difesa, prendendo una decisione improvvisa per salvarsi la vita. Per gli avvocati dell'accusa si è trattato di omicidio premeditato, la vendetta di una moglie gelosa e aggressiva. L'hanno chiamata "delinquente", "bulla" e "mostro". I media l'hanno descritta come “moglie nerboruta" e "principessa palestrata". Sally dice di aver trascorso la sua vita cercando di sopravvivere, intrappolata in un ciclo di violenze iniziate nell'infanzia e concluse con la morte di Ray. Questa complessa storia true crime analizza la violenza domestica, i ruoli di genere e il mondo del bodybuilding. La regia è affidataalla premiata regista Nanette Burstein (On The Ropes, Hillary) mentre la produzione è di Traci Carlson, Robert Yapkowitz e Richard Peete di Neighborhood Watch (Karen Dalton: In My Own Time, Blue Ruin)".

Enola Homes 2 (4 novembre)

Fresca del successo del suo primo caso risolto, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) decide di seguire le orme del famoso fratello Sherlock (Henry Cavill) e apre la sua agenzia investigativa, scoprendo che la vita da detective a contratto non è priva di problemi. Rassegnata ad accettare la gelida realtà della vita adulta, la giovane sta per chiudere bottega quando una fiammiferaia squattrinata le offre il suo primo vero incarico: ritrovare la sorella scomparsa. Ma il caso è più complesso del previsto ed Enola si ritrova in un mondo pieno di pericoli, dalle sinistre fabbriche e i vivaci auditorium londinesi all'alta società fino al 221B di Baker Street. Davanti a un pericoloso complotto, Enola chiede l'aiuto degli amici e anche del fratello per andare a fondo del mistero. L'agenzia si rimette in moto! Harry Bradbeer firma la regia di Enola Holmes 2, mentre Jack Thorne la sceneggiatura ed Harry Bradbeer e Jack Thorne il soggetto. Tra nuovi amici e nemici, il cast comprende Millie Bobby Brown, Henry Cavill, David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster ed Helena Bonham Carter.