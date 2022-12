I titoli più interessanti che debutteranno su Netflix questa settimana

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 5 all11 dicembre sono diverse le nuove uscite da non perdere dal nuovo film spagnolo rifacimento de Il Postino, Ardente Pazienza alla prima serie natalizia italiana di Netflix, Odio il Natale fino a passare all'attesissimo Pinocchio di Guillermo del Toro.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di dicembre.

Ardente Pazienza (la versione spagnola de Il postino) - 7 dicembre

Iniziamo con un film ispirato al grande capolavoro del cinema italiano, il Postino: Ardente Pazienza. Si tratta della versione moderna e spagnola del film del 1994 con Massimo Troisi. Mario è un giovane pescatore che sogna di fare il poeta. Quando diventa il postino di Pablo Neruda, si ritrova in un mondo di metafore e versi che lo aiuteranno a realizzare non solo il suo desiderio di diventare scrittore, ma anche quello di conquistare Beatriz, la donna dei suoi sogni.

Odio il Natale - 7 dicembre

Arriva su Netflix la prima serie natalizia italiana, Odio il Natale, un titolo ambientato a Chioggia che vede Pilar Fogliati nei panni di una 30enne single alla ricerca dell'amore sotto le feste. Tutti amano il Natale. Tutti, tranne Gianna. Non è colpa del presepe, delle lucine, dei regali. È che il Natale, da quando ha trent’anni, ce l’ha con lei. Il Natale la giudica. Il Natale le chiede (e ci chiede): a che punto sei della tua vita? Gianna sinceramente pensava di essere a buon punto, tre amiche, un lavoro da infermiera che le piace. Ma il Natale se ne frega del tuo lavoro. A Natale tutto parla di coppia e famiglia. E Gianna una famiglia tutta sua non ce l’ha. E così fa una promessa: alla cena della vigilia arriverà accompagnata. Ma da chi? Ha 24 giorni per scoprirlo.

Pinocchio di Guillermo del Toro - 9 dicembre

Debutta proprio questa settimana su Netflix uno dei film più attesi dell'anno, il Pinocchio di Guillermo del Toro che dopo Cabinet of Curiosities ci delizierà con la sua personalissima versione del cartone animato più famoso di sempre, Pinocchio. Il regista premio Oscar® Guillermo del Toro e il premiato genio della stop-motion Mark Gustafson reinterpretano l'iconica storia di Carlo Collodi facendo intraprendere al leggendario burattino di legno una serie di avventure bizzarre e fantastiche che spaziano tra vari mondi e rivelano il potere vitale dell'amore.