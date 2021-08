I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di agosto e, se ci sono diverse serie di punta che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altrettante che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 9 al 15 agosto 2021, ecco qualche consiglio sui prodotti (seriali e non) più promettenti di questa prima settimana di agosto.

Tra tutti i nuovi titoli della piattaforma, abbiamo selezionato tre highlight dalla nuova serie thriller El Reino alla seconda stagione della commedia romantica Valeria, fino a passare per il film d'azione tra i più promettenti di questo mese: Beckett. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto ciò che c'è di nuovo su Netflix da non farsi scappare.

La nuova serie argentina dai toni thriller: El Reino

Iniziamo con la nuova serie argentina di genere thriller: El Reino (in italiano Il suo regno). In uscita sulla piattaforma di streaming il 13 agosto, questo nuovo titolo Netflix racconta la storia di un pastore in corsa alla vicepresidenza che dovrà affrontare l'assassinio del candidato come futuro presidente dell'Argentina cogliendo l'occasione per lui stesso l'uomo in lizza per quell'importante posizione politica. Allo stesso tempo, l'uomo dovrà indagare su questao assassinio avvenuto durante le elezioni per capire chi è stato il killer e se questo potrebbe commettere un altro delitto di questo genere. Il protagonista della serie è Emilio Vázquez Pena interpretato da Diego Peretti e con lui nel cast ci sono Joaquín Furriel, Mercedes Morán, Chino Darín, Peter Lanzani, Nancy Dupláa e Vera Spinetta.

La seconda stagione della serie "romantica": Valeria

Passiamo ad atmosfere più sognanti e romantiche con l'uscita, sempre venerdì 13 agosto, della seconda stagione di "Valeria", il titolo Netflix sulla scrittrice che affronta un momento di crisi e blocco lavorativo insieme al sostegno delle amiche Carmen, Lola e Nerea, le quali a loro volta vivono ognuna le proprie avventure. Valeria e le amiche sono al centro di un vortice di emozioni tra amori, amicizie, gelosie, infedeltà, dubbi, dolori, segreti, lavoro, preoccupazioni, gioie e sogni per il futuro. Una sorta di Sex and the City in versione romantica, da non perdere.

Il film d'azione tra i più promettenti di agosto: Beckett

L'ultimo consiglio di questa settimana è uno dei film più attesi di agosto: Beckett, il thriller d'azione su complotti politici, mister e fughe. Questo film racconta la storia di un turista americano, Beckett (interpretato da John David Washington) che, durante una vacanza in Grecia, si ritrova al centro di una caccia all'uomo in seguito a un incidente devastante. Costretto alla fuga per salvarsi la vita, cerca disperatamente di raggiungere l'ambasciata americana dall'altra parte del paese per scagionarsi. Mentre le autorità lo incalzano, la tensione cresce, la situazione politica diventa più instabile e la trama del pericoloso complotto in cui è intrappolato si fa sempre più fitta.