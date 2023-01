Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissimi nuovi intriganti storie a puntate da seguire e di cui appassionarsi. In questa nuova settimana che va dal 9 al 15 gennaio 2023 sono diverse le nuove uscite da non perdere dalla nuova serie giapponese Makanai alla seconda stagione di Vikings Valhalla fino a passare alla terza stagione di Sky Rojo.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di gennaio.

La serie giapponese Makanai dal regista di Un affare di famiglia (12 gennaio)

Iniziamo con quella che sembra essere una vera e propria chicca passata un po' in sordina, la serie Netflix The Makanai: Cooking for the Maiko House coprodotta da Netflix, Story Inc. e BUN-BUKU Inc e che vedrà Hirokazu Kore-eda nel ruolo di showrunner, regista e sceneggiatore. Adattamento drammatico in nove episodi di un manga originale, sarà la prima produzione Netflix in collaborazione con l'acclamato cineasta giapponese, premiato con la Palma d'oro a Cannes nel 2018 per il lungometraggio "Un affare di famiglia", ventun anni dopo la vittoria di un suo connazionale. Finita la scuola, la sedicenne Kiyo lascia la città di Aomori per trasferirsi a Kyoto insieme all'amica Sumire con il sogno di diventare una splendida maiko (apprendista geisha). Quando però capisce di non essere adatta ed è pronta a tornare ad Aomori delusa e in lacrime, Kiyo scopre la passione per la cucina ed è assunta come makanai, la cuoca di una casa in cui vivono le maiko. Nel frattempo Sumire si trasforma in una fantastica maiko, diventando sempre più popolare tra le strade del quartiere di Gion. La vita divertente e deliziosa di una makanai e una maiko comincia qui.

Vikings Valhalla 2 (12 gennaio)

Esce proprio questa settimana anche la seconda stagione di Vikings Valhalla. In un passato di oltre mille anni fa all'inizio dell'11° secolo, questa serie narra le eroiche avventure di alcuni dei più famosi vichinghi mai esistiti: il leggendario esploratore Leif Eriksson (Sam Corlett), la sua impavida e tenace sorella Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) e l'ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson (Leo Suter). La seconda stagione ritrova i nostri eroi poco dopo la tragica caduta di Kattegat, un evento che ha infranto i loro sogni e alterato i loro destini. Trovandosi improvvisamente fuggitivi in Scandinavia, sono costretti a mettere alla prova le loro ambizioni e il loro coraggio in mondi che vanno oltre i fiordi di Kattegat.

La terza stagione di Sky Rojo (13 gennaio)

E, infine, debutta anche la terza stagione di Sky Rojo, la serie spagnola di Alex Pina dopo La casa di carta. I nuovi episodi sono ambientati sei mesi dopo la battaglia finale. Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) e Gina (Yany Prado) scoprono che la pace non è nient'altro che una sensazione illusoria tra periodi di terrore. Quando la loro vita è sconvolta, le ragazze capiscono che il passato ritorna e che se vogliono davvero essere libere dovranno cercare di seppellirlo una volta per tutte... o, in altre parole, seppellire Romeo (Asier Etxeandia).