I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Torna il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix della settimana. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare nuovi titoli in questo mese di luglio e, se ci sono diverse serie di punta serie che, in questo mese, lasceranno Netflix per sempre, ce ne sono altre che entreranno nel catalogo proprio in questi giorni a venire. Se non sapete cosa guardare in questa nuova settimana che va dal 5 all'11 luglio 2021, ecco qualche consiglio sui film e le serie tv più promettenti di questa nuova settimana di luglio.

Abbiamo selezionato tre highlight dalla nuova serie di genere crime tratta da una storia vera alla nuova stagione di Biohacker, fino a passare per il terzo capitolo del drama Virgin River. Ora, spetta a voi scegliere e buon binge-watching a tutti.

Elize Matsunaga: c'era una volta un crimine

Debutterà su Netflix il prossimo 8 luglio, si chiama "Elize Matsunaga: c'era una volta un crimine" ed è la nuova serie crime della piattaforma di streaming che racconta a puntate un evento di cronaca realmente accaduto in Brasile che ha sconvolto l'intero Paese. Elize Matsunaga è l'assassina di un uomo ucciso e smembrato. In questa serie documentario viene mostrata al pubblico per la prima volta l'intervista all'assassina. Un ritratto crudo, reale e d'impatto della psicologia di una donna che si è spinta fino a superare i limiti della morale.

Biohacker - stagione 2

Torna il 9 luglio con 6 nuovi episodi inediti la serie fantascientifica Biohacker. Il thriller tecnologico creato da Christian Ditter, rinnovato per una seconda stagione appena una settimana dopo il suo debutto su Netflix nell'agosto 2020, è pronto a coinvolgere di nuovo il suo pubblico con la seconda stagione della serie. La trama riprenderà da dove è stata lasciata e verterà sul racconto della vita di Mia che, dimentica tutto quello che le è successo dopo il rapimento, ma quando scopre un messaggio che ha scritto alla se stessa del futuro, si rende conto che la sua vita sarà in pericolo finché non risolve il mistero della propria scomparsa. Per riuscirci dovrà lavorare con la persona di cui si fida di meno al mondo, la dottoressa Lorenz.

Virgin River - stagione 3

L'ultimo appuntamento da non perdere questa settimana è l'uscita, il 9 luglio, del nuovo capitolo di Virgin River, una terza stagione ancora più intrisa di drammi. Tra un funerale, un incendio, un divorzio, un uragano e una nuova storia d'amore la terza stagione della serie sembra promettere davvero bene con colpi di scena che promettono di tenere incollati allo schermo i fan.