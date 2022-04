Tutte le nuove uscite Netflix di maggio

Sta per arrivare un nuovo mese e con lui tante nuove storie da vivere attraverso il piccolo schermo di Netflix. La piattaforma di streaming, infatti, nel mese di maggio si prepara a sganciare diverse bombe. Dalla nuova serie spagnola con Ana Mena, Benvenuti a Eden al nuovo volume della serie d'animazione Love, Death + Robots fino a passare all'attesissima quarta e ultima stagione di Stranger Things. E non è finita qui perché c'è anche il debutto della nuova serie italiana Di4ri, quella di Avvocato di Difesa, la terza stagione di Che fine ha fatto Sara e tanto altro ancora.

Addentriamoci quindi un po' di più nel vivo di alcune delle serie più attese del prossimo mese andando a scoprire qualche dettaglio inedito sulla trama, la data di uscita e cosa aspettarci prima di andare a scoprire tutti ma proprio tutti i nuovi titoli Netflix di maggio 2022.

Esce a maggio la nuova serie con Ana Mena: Benvenuti a Eden (6 maggio)

Arriva su Netflix a maggio un nuovo mistery drama spagnolo a metà tra Elite, Lost e The Wilds. Si tratta di Benvenuti a Eden, una serie che vede il debutto sulla piattaforma di streaming di una delle cantanti spagnole più note in italia, Ana Mena e racconta la storia di un gruppo di ragazzi che finiscono su una misteriosa isola per cercare la felicità. Sei felice? Con questa domanda Zoa e altri quattro giovani attraenti e attivi sui social media ricevono un invito alla festa più esclusiva della storia, organizzata in un'isola segreta dal marchio di una nuova bevanda. Quella che inizia come un'avventura entusiasmante si trasformerà presto in un viaggio memorabile. Ma in paradiso non è tutto oro quel che luccica...Welcome to Eden.

Torna la serie animata Love, Death + Robots con il terzo volume (20 maggio)

La serie antologica animata premiata agli Emmy Love, Death + Robots torna con il terzo volume prodotto da Tim Miller (Deadpool, Terminator - Destino oscuro) e David Fincher (Mindhunter, Mank). Terrore, fantasia e bellezza si fondono nei nuovi episodi con temi che vanno dalla scoperta di un'antica entità maligna a un'apocalisse comica, raccontando sorprendenti storie brevi che spaziano dal fantasy all'horror e alla fantascienza con inconfondibile umorismo e originalità visiva.

C'è il debutto della stagione finale di Stranger Things (27 maggio)

Il mese di maggio vedrà il debutto dell'ultima stagione di uno dei colossi di Netflix degli ultimi anni, la serie sci-fi Stranger Things con i primi episodi della quarta e conclusiva stagione della serie. Sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All'indomani dell'evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra. La seconda parte della stagione uscirà, invece, a luglio.

Tutte le serie TV in uscita su Netflix a maggio 2022