I nuovi e promettenti k-drama in uscita su Netflix a giugno

Giugno sarà un mese colmo di novità dal punto di vista seriale. Sono molte, infatti, le nuove storie che Netflix ha in programma per intrattenere il suo pubblico nel mese di inizio estate. Si passerà da thriller a titoli comici a quelli drammatici, da documentari alle serie crime ma c'è un genere, se così possiamo chiamarlo, che engli ultimi anni è emerso fino a diventare uno dei più amati dal pubblico e che a giugno dominerà il catalogo di Netflix. Si tratta dei k-drama, cioè le serie drammatiche sudcorene che sono sempre più popolari e amate. Ecco allora una panoramica sui nuovi e promettenti k-drama in uscita su Netflix in questo nuovo mese dell'anno.

La casa di carta: Corea (24 giugno)

Inziamo con la serie più attesa del mese: la versione coreana de La casa di carta. Con dodici espisodi, questa serie sarà un vero e proprio adattamento dell'originale spagnolo. Un geniale stratega e il suo talentuoso equipaggio composto da ladri di prim'ordine che tentano di portare a termine una rapina senza precedenti nella penisola coreana. La storia ritrae colpi di scena inaspettati mentre l'equipaggio mette in scena un ostaggio mentre affronta sfide inspiegabili. Tutti gli occhi sono puntati sullo sfondo e sulla definizione dietro il titolo Joint Economic Area.

Alchemy of souls (18 giugno)

Altro k-drama in uscita su Netflix a giugno è Alchemy of souls, una serie di sedici episodi che racconta la storia di Jang Wook, della nobile famiglia Jang, nel paese di Daeho, nasconde uno spiacevole segreto sulla sua nascita, di cui discute tutta la gente del paese. Un noto piantagrane, Jang Wook incontra Mu Deok, un guerriero d'élite intrappolato in un corpo fisicamente debole ma diventa il suo servitore, e in segreto inizia a insegnare a Jang Wook come combattere.

Cafe Minamdang (27 giugno)

Tra i k-drama più attesi di giugno c'è Cafe Minamdang, una nuova serie drammatica che segue i misteriosi eventi vissuti dall'ex agente di polizia specializzato nei profili psicologici dei criminali Han Joon e dai suoi colleghi. La storia è quella di un caffè sospetto di nome Minamdang e dei clienti che lo visitano a cui accadono cose molto particolari.

Extraordinary Attorney Woo (29 giugno)

E infine c'è Extraordinary Attorney Woo, un k-drama sulla storia dell'avvocatessa 27enne Woo Young Woo, laureata tra i migliori della sua classe presso la prestigiosa Università Nazionale di Seoul. La ragazza ha una grande dote, quella di avere una memoria impressionante, un processo di pensiero incredibilmente creativo e un punteggio di 164 QI. Tuttavia, a causa della sua sindrome di Asperger, si ritrova ancora a lottare nelle interazioni quotidiane.