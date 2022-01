Tutti i nuovi k-drama in uscita su Netflix a febbraio

Ultimamente, nel mondo delle serie TV, non si fa altro che parlare dei k-drama. Dal grande successo di Squid Game che ha riportato in auge uno dei generi seriali più amati nel mondo orientale, i k-drama hanno iniziato a spopolare anche in Occidente. Netflix, consapevole di questo, ha deciso di puntare molto su questo genere di dramma romantico-sentimentale, programmando l'uscita di diversi nuovi titoli sudcoreani sul suo catalogo. Alcuni di loro debutteranno sulla piattaforma di streaming già da febbraio 2022. Di quali titoli si tratta? Ve lo sveliamo in questo approfondimento su tutti i nuovi k-drama in uscita a febbraio su Netflix.

Amore e guinzagli (film)

Partiamo da Amore e Guinzagli, il nuovo film sudcoreano di Netflix dal titolo provocatorio che parlerà d'amore e di sesso e, per certi versi, ci farà tornare nelle atmosfere di 50 sfumature di grigio. Diretto da Park Hyun Jin, questo lungometraggio di 118 minuti che analizza il concetto di istinto umano e perversione e racconta la storia di Ji-hoo, un uomo con preferenze sessuali uniche e Ji-woo, una donna fredda che ha scoperto il suo segreto. La loro storia d'amore al tempo stesso eccitante e rispettosa inizia con un contratto di tre mesi. Il resto? A voi scoprirlo.

Twenty Five Twenty One (serie TV)

Twenty Five Twenty One è una nuova serie sudcoreana che debutterà su Netflix, con 16 episodi, a partire dal 12 febbraio 2022. Questo nuovo k-drama, a cadenza settimanale, sarà un flash nel passato della vita nei primi anni 2000. I sogni di due giovani sono schiacciati da una travolgente crisi finanziaria negli anni '90 ma quando si riuniscono all'età di 25 e 21 anni, la coppia trova amicizia e affetto nei momenti di avversità mentre inizia a esplorare insieme l'età adulta.

Bulgasal: Anime immortali (serie TV)

Passiamo a Bulgasal: Anime immortali, una nuova serie di 16 episodi che debutterà su Netflix a partire da domenica 6 febbraio e racconterà una storia ambientata 600 anni fa con protagonista Dan Hwal, una uomo che lavorava sotto la dinastia Joseon come ufficiale militare che viene trasformato in un bulgasal, una creatura mitica maledetta dall'immortalità che è costretta a nutrirsi di sangue umano. Diverse centinaia di anni dopo, Dan Hwal si imbatterà in Min Sang Woon, un'ex bulgara che si è reincarnata in un essere umano ed è fuggita nascondendosi, ma la sua vita segreta è ora in pericolo.