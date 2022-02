È K-Drama mania: tutti i nuovi titoli coreani in uscita su Netflix a marzo

Nel mondo del piccolo schermo è k-drama mania e su questo non c'è dubbio. Dopo il grande successo di Squid Game che ha riportato in auge uno dei generi seriali più amati in Oriente, i k-drama hanno iniziato a spopolare anche in Occidente. Netflix, consapevole di questo, ha deciso di puntare molto su questo genere di dramma romantico-sentimentale, programmando l'uscita di diversi nuovi titoli sudcoreani sul suo catalogo. Alcuni di loro debutteranno sulla piattaforma di streaming già da febbraio 2022. Di quali titoli si tratta? Ve lo sveliamo in questo approfondimento su tutti i nuovi k-drama in uscita su Netflix a marzo 2022.

Tomorrow

Debutterà il 25 marzo, con sedici episodi una nuova serie coreana Tomorrow. Si tratta di un fantasy con Kim Hee Sun, Rowoon, Lee Soo Hyuk, Yoon Ji On e Kim Chae Eun che racconta la storia di Choi Joon Woong che nonostante un passato glorioso non riesce a trovare un lavoro. Ma una notte, entra accidentalmente in contatto con due angeli della morte, Gu Ryeon e Im Ryoog Gu, che lavorano per un team di gestione delle crisi che cerca di impedire alle persone di suicidarsi.

Clean with passion for now

Con Clean with passion for now passiamo al genere romantico. Si tratta di una stagioe di sedici episodi con Yoon Kyun Sang, Kim Yoo Jung, Song Jae Rim, Go Geon Han, Yoo Sun incentrata sul rapporto tra Gil Oh Sol, un impiegato di un'impresa di pulizie e Jang Sun Gyeol, il capo dell'azienda. I due sono diametralmente opposti quando si tratta di pulizia. Con l'aiuto di Oh Sol, Sun Gyeol affronta la sua misofobia e trova l'amore.

Misty

Un altro nuovo k-drama Netflix in uscita a marzo è Misty, una serie drammatica sulla storia di Go Hye Ran, un'ambiziosa conduttrice del popolare telegiornale News 9 che è molto appassionata del suo lavoro e non si ferma finché non ottiene ciò che vuole. Un giorno, incontra un vecchio amante e sua moglie e rimane coinvolta in un caso di omicidio. Suo marito Kang Tae Wook, che è un difensore d'ufficio, decide di difendere la moglie e riparare il loro matrimonio fallito.

Trentanove

Concludiamo questa carrellata di nuovi k-drama di Netflix con Trentanove, una serie drammatica di dodici episodi. La storia è quella di tre donne, che si sono incontrate durante il secondo anno di liceo, sono rimaste amiche per anni e ora sono tutte sul punto di compiere 40 anni. Con un compleanno così importante all'orizzonte, ci sono ancora molti desideri che il trio desidera raggiungere come lezioni d'amore, di carriera e di famiglia.