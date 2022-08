I nuovi k drama in uscita a settembre su Netflix

È stata un'estate impegnativa per i fan dei k-drama su Netflix, sono state diverse le nuove uscite sudcoreane sulla piattaforma di streaming e, in questo agosto, ne sono ancora previste altre. A noi, però, piace sempre buttare l'occhio in avanti per scoprire cosa ci aspetta, su Netflix, a settembre in fatto di k-drama. Ecco allora quali nuovi storie sudcoreane potremo trovare sul catalogo Netflix il prossimo mese, ce ne sono due, un dramma poliziesco e una storia di formazione tratta da uno dei romanzi più amati e adattati che, per la prima volta nella storia, avrà anche la sua versione sudcoreana, Piccole Donne.

Narcosantos (9 settembre)

Genere: Crime, drammatico | Durata: 60 minuti, episodi: 6

Cast: Ha Jung Woo, Hwang Jung Min, Park Hae Soo (Squid Game), Jo Woo Jin, Yoo Yeon Seok

Dopo Squid Game e l'adattamento coreano de La casa di carta, Park Hae Soo è protagonista del nuovo entusiasmante thriller poliziesco coreano Narcosantos. Va notato che il nome del dramma è stato cambiato da The Accidental Narco e che la serie è completamente estranea al popolare franchise di Narcos. Basato su eventi veri, Narco-Saints si svolge in Sud America, dove un signore della droga che opera nel paese ha attirato l'attenzione del National Intelligence Service. Il servizio di intelligence chiede l'aiuto di un normale imprenditore che ha deciso di fare fortuna in Suriname, solo per cadere fino alle ginocchia nel mondo del crimine della droga.

Piccole Donne (3 settembre)

Genere: Drammatico | Durata: 60 minuti, episodi 12 (a cadenza settimanale ogni sabato e domenica)

Cast: Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, Park Ji Hoo, Wi Ha Joon, Uhm Ji Won

L'adattamento coreano di Piccole donne sarà ambientato in epoca moderna, nella Corea del 1800. Ci sono stati molti adattamenti dell'amato romanzo di Louisa May Alcott, tuttavia, questa è la prima volta che il dramma è stato adattato da una produzione coreana. La trama gira attorno a tre sorelle legate da uno stretto legame che sono cresciute in povertà. Piccole Donne è l'emozionante storia delle sorelle mentre vengono coinvolte in un grave incidente e affrontano la famiglia più ricca della nazione.