Elite 4: chi sono i nuovi personaggi della serie Netflix? La guida completa e il video annuncio

Elite sta per tornare su Netflix con la quarta stagione il prossimo 18 giugno 2021. Sono tante le novità previste per questa stagione. Prima tra tutte è il nuovo direttore della scuola a Las Encinas, interpretato da Diego Martin a cui segue l'annuncio di quattro nuovi protagonisti interpretati da Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi e Pol Granch che andranno ad ampliare il cast già formato dagli attori ormai volti noti della scuola del liceo privato più famoso di Spagna. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire chi sono e quali saranno le caratteristiche dei loro personaggi. A introdurci questi nuovi characters c'è una clip lanciata dalla stessa Netflix ma andiamo al sodo della questione tuffandoci nell'appassionante mondo di Elite 4.

Chi sono i nuovi personaggi di Elite 4

Ari Blanco Commerford

Ari è una ragazza dal forte spirito competitivo e dall'indole perfezionista. Interpretata dall'attrice Carla Diaz, questo personaggio vive mettendo da parte i propri sentimenti per evitare di farsi vedere debole e andare avanti con i suoi oviettivi. Ari, però, dovrà fare i conti con le sue emozioni che non potrà reprimere per sempre e che verranno a galla nel momento in cui incontrerà un nuovo ragazzo.

Mencía Blanco Commerford?

Passiamo a Mencìa, la sorella maggiore di Ari e anche suo opposto dal punto di vista caratteriale. Mencìa, infatti, è una ragazza che trova la sua massima ispiraione nel caos. Autodistruttiva, ribelle, questa ragazza non segue regole o schemi predefiniti ma va dove la portano i suoi sentimenti. Mencìa infatti è una ragazza dolcissima in grado di dare tanto, soprattutto a chi le sta più vicino.

Patrick Blanco Commerford

Patrick è il gemello di Ari ed è il tipico ragazzo narcisista, il belloccio della scuola. Interpretato da MAnu Rios, Patrick è un po' un sunto del carattere delle due sorelle e, sostanzialmente, fa sempre quello che vuole anche se fa credere a tutti che sta seguendo le regole in realtà e così facendo riesce sempre a ottenere quello che vuole.

Phillipe Florian Von Triesenberg

Philippe Florian è il quarto nuovo protagonista della quarta stagione di Elite ed è l'erede al trono del principato dell'Europa centrale. Interpretato da Pol Granch, questo ragazzo è elegantissimo nei modi e nell'estetica, colto, cresciuto in un ambiente privilegiato e proprio a causa di questo poco abile nelle faccende della vita "vera". La sua storia diventerà interessante nel momento in cui entrerà in contatto con la persona che non poteva essere più divrsa da lui sia caratterialmente che dal punto di vista della casta sociale ed è qui che ne vedremo delle belle.