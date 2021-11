Stranger Things 4: pubblicati due nuovi trailer che annunciano le novità della nuova stagione

Si è appena concluso un altro Stranger Things Day, l'evento che ogni anno dedica ai fan della serie una giornata di news e anticipazioni sulla serie sci-fi tra le più amate di Netflix. L'edizione 2021 dello Stranger Things Day ha avuto luogo oggi, 6 novembre, il giorno esatto che ha dato inizio a tutto: quello in cui Will Beyers è scomparso mettendo il mondo intero... sottosopra. La giornata dedicata a Stranger Things è trascorsa tra anteprime della quarta stagione e contenuti esclusivi sui canali social di Netflix, oltre a esperienze per i fan dal vivo e prodotti in edizione limitata disponibili in vari Paesi. Ma, tra tutte le news, la principale è quella che riguarda la pubblicazione di due nuovi teaser trailer della nuova stagione della serie Netflix: uno che rivela la location finale per la prossima stagione che trasporterà tutti in California e un altro che svela i titoli degli episodi di Stranger Things 4.

I due nuovi teaser trailer di Stranger Things 4

Qui il teaser trailer sulla location di Strainger Things 4

Qui il teaser trailer sui titoli degli episodi di Stranger Things 4

Quando esce Stranger Things 4 su Netflix

La quarta stagione di Stranger Things uscirà su Netflix nell'estate 2022. Per quanto riguarda la data esatta di uscita non abbiamo ancora certzze quindi non ci resta che attendere ulteriori news.