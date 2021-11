Grey's Anatomy 18: arriva un nuovo affascinante dottore nella serie. Ecco chi è

Fan di Grey's Anatomy tenetevi pronti perché Shonda Rhimes sta per sganciare un'altra bomba. Si tratta di un nuovo personaggio che entrerà nel cast regolare della diciottesima stagione del medical drama. Di chi si tratta? Di un nuovo medico, bello, affascinante e sicuro di sé ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su questo personaggio e sull'attore scelto per interpretarlo.

Greg Tarzan Davis e tutto quello che sappiamo sul suo personaggio

Interpretato da Greg Tarzan Davis, che abbiamo visto recentemente nel film Il richiamo della foresta., il nuovo dottore di Grey's Anatomy 18 si chiama Jordan Wright ed è un medico dell'ospedale del Minnesota dove si trova Meredith per la sua ricerca contro il Parkinson. Questo personaggio, che debutterà nella serie il prossimo 9 dicembre, nel settimo episodio della diciottesima stagione di Grey's Anatomy, è descritto come un giovane dottore, bello e sicuro di sé sempre pronto alle sfide diventando il collega preferito del dott. Marsh (Scott Speedman). Jordan conoscerà Meredith quando si troveranno a lavorare insieme su un caso clinico molto particolare.

Greg Tarzan Davis, dopo quest'esperienza in Grey's Anatomy, tornerà sul grande schermo insieme a Tom Cruise in Top Gun: Maverick e Mission: Impossible 7.

Dove guardare gli episodi di Grey's Anatomy 18 in Italia

La nuova stagione di Grey's Anatomy 18 può essere seguita in Italia su Star di Disney+.