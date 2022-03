Netflix lancia il suo primo reality show italiano: ecco cosa sappiamo finora

Netflix lancerà il suo primo reality italiano. Di cosa si tratta? Di uno show targato Banijay Group, la stessa casa di produzione di due titoli noti del piccolo schermo: L'isola dei famosi e Star in the Star. Si tratta di un reality a episodi ambientato all'estero, nello specifico in Messico, che vedrà diversi giovani, tra i 18 e i 23 anni, con il sogno di "vivere sempre in vacanza", concorrere in una gara di bagordi che piano piano si trasformerà in un vero e proprio lavoro.

Per ora non sappiamo chi sono i protagonisti di questo reality ma solo che le riprese sono già terminate.

Netflix Italia, finora, non si era ancora cimentata nella produzione di reality a differenza di molti altri Paesi ma sembra aver preso una decisione volta a raggiungere un pubblico più eterogeneo di spettatori.

Quando esce il nuovo reality italiano di Netflix

Per ora non abbiamo ancora una data esatta di pubblicazione del nuovo reality show italiano di Netflix ma dato che le riprese sono già terminate possiamo aspettarci di vedere lo show sul catalogo della piattaforma di streaming nei prossimi mesi.