The Witcher supera se stessa: la seconda stagione ottiene un nuovo record di views

The Witcher è sempre The Witcher e dopo essere stata la serie più vista di Netflix per diverso tempo, con l'arrivo dei nuovi episodi del secondo capitolo, arriva un nuovo record per la saga fantasy. Non ci è voluto tanto, infatti, affinché la seconda stagione della serie finisse dritta sul podio della top 10 di Netflix nello stesso giorno della sua pubblicazione e, a confermare ancora una volta il potere di questa storia, tratta dall'omonima saga di romanzi, è il fatto che a soli tre giorni dalla sua uscita sul catalogo della piattaforma di streaming ha raggiunto ben 142 milioni di ore di visualizzazione in streaming.

Ottimi risultati non solo per la seconda stagione della serie sulla storia del witcher Geralt di Rivia ma anche per la prima che è balzata al secondo posto in classifica in quanto in tanti, per prepararsi alla visione dei nuovi episodi se la sono riguardata dall'inizio alla fine. The Witcher 1, infatti, ha ottenuto 49 milioni di ore visualizzate, un risultato che si presume migliorerà con il passare dei giorni e forse, potrà perfino superare i grandi titoli del podio Netflix in lingua inglese, Bridgerton e Stranger Things 3.

The Witcher 2: la trama dei nuovi episodi

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.