Cobra Kai 4: arriva un nuovo trailer ufficiale (e ci sono ritorni dal passato)

È uscito il nuovo trailer ufficiale di Cobra Kai 4. A poche settimane dall'uscita della nuova stagione del remake seriale di Karate Kid, Netflix ha rilasciato il trailer in italiano con le prime immagini dei nuovi episodi della serie. Cosa accadrà a Daniel e Johnny che si ritroveranno a combattere contro un loro temutissimo avversario, Terry Silver? Il trailer ci svela qualche dettaglio sui risvolti di trama della quarta stagione di questa amatissima serie Netflix ma bisognerà aspettarne l'uscita per scoprire come andrà a finire il torneo di All Valley. In attesa di scoprire qualcosa in più su questa quarta stagione di Cobra Kai, diamo uno sguardo al nuovo trailer e vediamo tutto quello che sappiamo finora su Cobra Kai 4.

Qui il nuovo trailer in italiano di Cobra Kai 4

Cobra Kai 4: trama, anticipazioni e cosa aspettarci dalla nuova stagione

Alla fine della terza stagione Johnny e Daniel avevano scelto di unirsi e lottare, insieme ai loro allievi, contro John Kreese e il suo dojo. È così che i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang si alleeranno al fine di sconfiggere Cobra Kai nel torneo under 18 di All Valley. Nel trailer possiamo vedere i due mentre si allenano, anche se hanno approcci completamente diversi, per affrontare questa sfida della loro vita. E poi c'è Teryr Silver che tornerà, a essere, dopo tanti anni, il grande nemico di Daniel.

Tutto quello che sappiamo su Cobra Kai 4

Cobra Kai 4: vecchi e nuovi personaggi del cast

Oltre a Terry Silver, confermato per la quarta stagione, tornano nel cast, questa volta come personaggi regolari della serie, anche la mamma di Miguel e Carmen interpretata da Vanessa Rubio e Peyton List (Tory Nichols). Tra le new entry avremo Dallas Dupree Young nei panni di Kenny, un nuovo ragazzo arrivato in città che sceglie il karate come modo di difesa dal bullismo di cui è vittima, e Oona O'Brien, l'attrice alla sua prima esperienza di recitazione nei panni di Devon, una nuova studentessa molto competitiva.

Quando esce Cobra Kai 4 su Netflix

I nuovi episodi di Cobra Kai 4 usciranno sul catalogo Netflix a partire dal 31 dicembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.