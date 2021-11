È uscito il nuovo trailer del gran finale de La Casa di Carta

La Casa di Carta sta per concludersi! Dopo cinque stagioni che hanno tenuto incollati sullo schermo milioni di telespettatori in tutto il mondo, sta per arrivare il gran finale di una serie spagnola che ha rivoluzionato il genere heist e la serialità in toto. Un gruppo di ragazzi, di malviventi ma con il cuore buono, una serie di tute rosse e delle maschere con il volto di Salvador Dalì hanno segnato un'intera generazione e creato un fenomeno a livello internazionale. Ma anche per i grandi successi, prima o poi, arriva una fine ed è così che con il quinto capitolo, questa serie creata da Alex Pina, si concluderà per sempre.

Mancano solo cinque episodi al gran finale de La casa di carta 5, e un mese esatto al suo debutto su Netflix che svelerà il destino del Professore (Álvaro Morte) e della sua banda. Per l'occasione, Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale del Volume 2 de La casa di Carta 5.

Cosa accadrà ne La Casa di Carta 5, volume 2

Tokyo (Úrsula Corberó) è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l'ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l'oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l'errore più grande della sua vita.

Qui il nuovo trailer del capitolo finale de La casa di carta

Quando esce La casa di carta 5, parte 2 su Netflix

I cinque episodi conclusivi de La casa di carta 5 usciranno sul catalogo della piattaforma di streaming il 3 dicembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.