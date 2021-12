And Just Like That: arriva un nuovo trailer a pochissimi giorni dal debutto dei primi due episodi

Manca sempre meno al debutto di And Just Like That, il revival di una delle serie cult degli anni '90 che ha ispirato un'intera generazione di donne e di uomini. L'edizione "matura" di Sex and the City è pronta a mostrarsi al pubblico con nuovi episodi, nuove storie da raccontare e una nuova versione delle grandi protagoniste di questa serie: Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York. Cosa è accaduto in questi anni nella loro vita? A che punto si troveranno nella loro crescita personale? E i loro amori? Saranno sempre gli stessi o non avranno retto al passare del tempo e ai cambiamenti che figli, famiglie e invecchiamento hanno portato? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l'uscita della serie ma, nell'attesa, possiamo iniziare a immaginare quale sarà il nuovo presente delle tre amiche di Manhattan sbirciando l'anteprima della serie nel nuovo trailer di And Just Like That.

Ecco il nuovo trailer di And Just Like That

Tutte le novità sul cast And Just Like That

Iniziamo con il dire che, anche se la serie è pronta a debuttare in TV, le riprese sono ancora in corso. Per quanto riguarda il cast ha subito delle variazioni rispetto all'originale con la grande assente Samantha Jones ma nuovi volti pronti ad entrare in scena tra cui Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Evan Handler.

Quando esce e dove guardare And Just Like That in Italia

I primi due episodi della serie, in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno disponibili dal 9 dicembre on demand su Sky e in streaming su NOW dalle 9.00, quando andranno in onda su Sky Serie in contemporanea col debutto su HBO Max. Sabato 11 dicembre andranno in prima serata su Sky Serie, mentre dal 17 dicembre partirà la versione in italiano.

Oltre che in Italia, And Just Like That… sarà disponibile in tutti i mercati in cui Sky è presente, fra cui UK, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera.