Stranger Things 4 è già un successo. Il punteggio su Rotten Tomatoes è da brividi (e c'è un nuovo trailer)

Stranger Things 4 è già un successo ancora prima di uscire. La prima parte del quarto capitolo della serie Netflix sembra aver già fatto breccia nel cuore della critica che, alla visione dei primi sette episodi in anteprima, ha dato voti altissimi alla nuova stagione di Stranger Things dimostrando un grande apprezzamento per il lavoro svolto dai fratelli Duffer, dal cast e dagli sceneggiatori in questo nuovo capitolo di serie. Rotten Tomatoes, infatti, ha raccolto i pareri dei critici televisivi e la percentuale di gradimento della prima parte di Stranger Things 4 è pari al 93%. Una percentuale che parla da sola. Quasi la totalità dei giornalisti che hanno già visto Stranger Things 4 pensa che la serie sia quasi perfetta. L'Entertainment Weekly parla di una bella e positiva energia di cui la serie aveva bisogno, L'Hollywood Reporter la definisce la più grande, spaventosa e ambiziosa stagione della serie. Non c'è dubbio, questa stagione sembra promettere davvero bene.

Ma nell'attesa che anche il pubbico possa riuscire a dare la propria opinione sui nuovi episodi, Netflix ha deciso di rilasciare un trailer finale di Stranger Things 4 a pochissimi giorni dal debutto dei primi sette episodi della nuova stagione. La piattaforma di streaming, così, dà un ulteriore assaggio di quello che ci si dovrà aspettare da Stranger Things 4 mostrando alcuni momenti cruciali della nuova stagione.

Qui il trailer finale di Stranger Things 4, volume 1

Una guida agli episodi di Stranger Things 4

Gli episodi della quarta stagione sono in tutto 9. I Duffer Brothers hanno diretto le puntate 1, 2, 7, 8 e 9, gli episodi 3 e 4 sono stati diretti da Shawn Levy, mentre il 5 e il 6 da Nimród Antal. I Duffer Brothers hanno curato la sceneggiatura degli episodi 1, 2, 7, 8 e 9. Caitlin Schneiderhan ha scritto la sceneggiatura dell'episodio 3, Paul Dichter quella dell'episodio 4, Kate Trefry quella dell'episodio 5 e Curtis Gwinn quella dell'episodio 6.

Quando esce Stranger Things 4 su Netflix

I primi sette episodi di Stranger Things 4 usciranno su Netflix il 27 maggio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.