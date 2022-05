Obi-Wan Kenobi, il puro Star Wars che stavamo aspettando

C'era un pezzo di storia che tutti i fan di Star Wars aspettavano da tempo. E finalmente è arrivato. Obi-Wan Kenobi è disponibile su Disney + con i primi due episodi. Gli altri avranno cadenza settimanale, con il finale di stagione previsto per il 22 giugno. Ewan McGregor torna a vestire i panni del maestro Jedi, dieci anni dopo La Vendetta dei Sith. Dieci anni dopo non essere riuscito a salvare Anakin Skywalker dal lato oscuro della Forza e averlo abbandonato alla lava di Mustafar.

Questa, però, non è una singola storia nel vasto universo di Star Wars (come Rogue One, o di come hanno rimediato i piani di costruzione della Death Star, Morte Nera, se preferite; o il passo di lato di The Mandalorian). E' un pezzo della narrazione complessiva. Perché sappiamo come inizia (la 'seconda' trilogia di Star Wars) e sappiamo come finisce (l'episodio IV). E' quello che c'è nel mezzo che va raccontato.

Kenobi, dieci anni dopo

Alla regista Deborah Chow tocca il compito di introdurci nella vita di Obi-Wan tra le sabbie e i soli di Tatooine. Braccato, solo, piegato, tormentato dai fantasmi del passato, disposto letteralmente a sotterrare la spada laser e rinunciare persino al proprio nome (ora si fa chiamare Ben). Eppure è ancora sul pianeta a vegliare da lontano su un giovanissimo Luke Skywalker, affidato allo zio Owen (il primo dialogo tra i due vale il prezzo del biglietto). Qualcosa, non lo spoileriamo, lo 'costringerà' a tornare ad essere un vero Jedi, con una sorpresa gigante a metà prima puntata che, siamo sicuri, ha fatto saltare in piedi sul divano tutti i fan della prima ora.

Obi-Wan e gli inquisitori: i "nuovi" villain

Star Wars - specialmente i capitoli VII, VIII e IX in negativo – ha ribadito al mondo un'assoluta verità della narrazione: servono grandi cattivi per far funzionare una storia. E Obi-Wan, almeno a giudicare dalle prime due puntate – ha imparato la lezione. Gli Inquisitori che danno la caccia ai Jedi e il loro ingresso in scena alzano subito il volume. Il Grande Inquisitore (Rupert Friend) e la tumultuosa Terza Sorella, Reva (Moses Ingram): la pazienza come arma per stanare tutti i Jedi rimasti contro l'ossessione di catturare Kenobi. E prima o poi arriverà anche Darth Vader (Hayden Christensen è già stato annunciato), come mostrato dal trailer.

Sappiamo come finirà, ma è il viaggio che conta. E il viaggio di Kenobi, per adesso e con tutte le sorprese infilate in sole due puntante, è puro Star Wars. Dalla ruggine e le dune di Tatooine al 'vibrare' delle spade rosse degli Inquisitori e i caschi bianchi degli Stormtrooper. Obi-Wan, “saggio come Yoda e potente come Windu”. Eppure fragile e umanissimo. Star Wars è

una storia di padri, anche quando le circostanze – e questo è il caso – ti costringono a diventarlo.