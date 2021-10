Netflix fa il colpaccio: si accaparra Omar Sy con un mega contratto pluriennale

Buone notizie in casa Netflix, la piattaforma di streaming, infatti, si aggiudica uno degli attori più in voga del momento, il francese Omar Sy. L'interprete di Lupin, infatti, ha firmato un contratto pluriennale con il colosso dello streaming diventando il primo attore francese a essere "ingaggiato" da Netflix per un periodo così lungo.

Secondo gli accordi tra l'attore e la piattaforma di streaming, Sy sarà protagonista di futuri film Netflix sia in veste di produttore esecutivo che di attore. L'Assane Diop del piccolo schermo, nonché premio César per la sua interpretazione nel film "Quasi amici - Intouchables", si è detto entusiasta di questo nuovo progetto con Netflix e dell'opportunità di lavorare ancora con un'azienda che porta nelle case delle persone una bella diversità di contenuti.

Quali saranno i nuovi titoli Netflix che lo vedranno protagonista? Staremo a vedere.