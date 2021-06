Omicidio a Easttown, Kate Winslet nella prima clip in anteprima

Da mercoledì 9 giugno su Sky e Now la miniserie Hbo con una strepitosa protagonista. Per la stampa estera è già una delle migliori serie tv del 2021: ecco le prime anticipazioni

Arriverà su Sky e Now mercoledì 9 giugno, alle ore 21.15, uno dei titoli più attesi e apprezzati del 2021: stiamo parlando della miniserie Hbo "Omicidio a Easttown". Nella miniserie, in sette episodi, di cui è anche produttrice, Kate Winslet interpreta Mare Sheehan, una detective di una cittadina della Pennsylvania che indaga su un caso di omicidio mentre la sua vita va a rotoli. Un crime drama che esplora il lato più oscuro delle comunità più chiuse, e come la famiglia e i drammi del passato possano definire il nostro presente. Creatore della serie nonché sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo è Brad Ingelsby. La regia è di Craig Zobel (The Leftovers). Alla colonna sonora originale, invece, l’italiano Lele Marchitelli.

La clip in anteprima

La trama

La storia di "Omicidio a Easttown" è ambientata nei sobborghi di Philadelphia. Protagonista la disincantata detective Mare Sheehan, che si ritrova a indagare sull’omicidio di una giovanissima ragazza madre in un momento in cui deve affrontare anche una serie di problemi personali legati al suo travagliato passato più recente. Mare, che è una piccola celebrità locale grazie a un tiro da record durante una partita di basket del liceo un quarto di secolo prima, nel frattempo è tormentata pure da un altro caso vecchio ormai di un anno e mai risolto, la sparizione della figlia di una sua ex compagna di scuola. Un caso che l’ha messa a dura prova e che ha spaccato la comunità, sempre più scettica sulle sue capacità.

Il cast

"Omicidio a Easttown" vede nel cast anche Guy Pearce, che con Winslet aveva già recitato già nella miniserie Hbo "Mildred Pierce", Julianne Nicholson nei panni di Lori Ross, la migliore amica di una vita della protagonista, Jean Smart sarà la madre di Mare, Helen, Angourie Rice nella serie interpreterà la figlia di Mare, Siobahn ed Evan Peters vestirà i panni di Colin Zabel, giovane detective che aiuterà Mare nelle indagini.