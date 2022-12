One of Us is Lying 3 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

La seconda stagione di One of Us is Lying (in italiano Uno di noi sta mentendo) è appena arrivata su Netflix in tutto il mondo (eccetto negli Stati Uniti) e in tanti si stanno già chiedendo se ci sarà o meno un continuo per questo mistery thriller. Al momento, però, il suo futuro rimane sconosciuto ma cerchiamo di scoprire cosa sappiamo finora sul possibile continuo della serie. Innanzitutto ricordiamo che One of Us is Lying è un teen mistery thriller di Peacock arrivato, poi, su Netflix dove è classificata come Netflix original. La seconda stagione finisce (SPOILER) con un super cliffhanger dove Simon Says rivela la sua identità e i presupposti per continuare il racconto della serie ci sarebbero eccome. La creatrice dello show Erica Saleh ha, infatti, rivelato, parlando con TvLine, di essere speranzosa di poter continuare a raccontare questa storia.

"Il male più profondo che si nasconde sotto la superficie di Bayview è qualcosa che sono davvero entusiasta di esplorare nella terza stagione", sono state le parole della Saleh.

One of Us is Lying è stato rinnovata per una stagione 3?

Se la seconda stagione della serie era stata rinnovata ancora prima dell'arrivo della prima stagione su Netflix, per scoprire se ci sarà o meno il capitolo 3 di One of Us is Lying siamo ancora in attesa di una comunicazione ufficiale.

Il rinnovo di questa serie, infatti, non spetta a Netflix in quanto, la piattaforma di streaming, funge solo da distributore internazionale dello show. È tutto nelle mani di Peacock che, però, non ha avuto tutto questo grande seguito al punto da avere un budget per poter rinnovare i suoi titoli oltre una seconda stagione quindi i fan di One of Us is Lying potrebbero restare delusi da una possibile cancellazione della serie ma staremo a vedere perché, in teoria, non tutto potrebbe essere perduto.

Anche se Peacock decidesse di non rinnovare la serie per un terzo capitolo, Netflix potrebbe intervenire per salvare lo show.