One Piece: svelato il cast del nuovo live-action Netflix. Ecco chi sarà Monkey D. Rufy

Il nuovo live-action Netflix di One Piece inizia a prendere forma. La piattaforma di streaming, che ha scelto di riprendere in mano una delle storie più amate del piccolo schermo, ha svelato i volti degli attori che interpreteranno i personaggi del famosissimo manga scritto e disegnato da Eiichir? Oda che ha accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di una generazione di ragazzi con l'omonimo cartone animato in onda ogni pomeriggio su Italia 1. La serie Netflix sarà composta da 10 episodi e sarà prodotta da Tomorrow Studios, la casa di produzioe dietro un altro adattamento live-action della serie Netflix, Cowboy Bebop e dall'editore di One Piece Shueisha. Showrunner della serie è il veterano Steven Maeda (Lost, The X-Files) mentre la produzione esecutiva è affidata a Matt Owens insieme a Marty Adelstein, Becky Clements e lo stesso autore del manga, Eiichir? Oda.

Se siete curiosi anche voi di scoprire quale volto avrà Monkey D. Rufy e la sua ciurma e cosa sappiamo finora sul live-action di One Piece, continuate a leggere.

One Piece: il cast del nuovo live-action Netflix

A vestire i panni del protagonista della storia, Monkey D. Rufy sarà Iñaki Godoy, l'attore già visto in Who Killed Sara?. Faranno parte della sua ciurma anche Mackenyu (Ruroni Kenshin: Final Chapter) che interpreterà Rornoa Zoro, Emily Rudd (Fear Street) vestirà i panni di Nami, Jacob Romero Gibson (All Rise) sarà Usopp e Taz Skylar (Boiling Point) interpreterà Sanji. Tutti loro sono pronti a salire a bordo della Thousand Sunny per regalare al pubblico di Netflix tante emozioni e avventure da seguire.

«Siamo così entusiasti di salpare con questo cast straordinario e talentuoso - commentano Maeda e Owens - Trovare le persone giuste per riproporre gli sguardi, le emozioni e le azioni degli iconici cappelli di paglia è stato un processo lungo e impegnativo (e divertente!). Ma finalmente abbiamo trovato la vestibilità perfetta! Gli attori hanno già iniziato a lavorare molto duramente per dare vita a questi personaggi e siamo sicuri che il pubblico imparerà a conoscerli e ad amarli tanto quanto le loro controparti manga»

Di cosa parla One Piece

One Piece segue le avventure di Monkey D. Rufy e della sua ciurma di pirati mentre esplorano un mondo fantastico di oceani infiniti e isole esotiche alla ricerca dell'ultimo tesoro conosciuto come "One Piece" per diventare il prossimo Re dei Pirati.

I poster del cast di One Piece