Only Murders in the Building 2, tutto quello che dovete sapere sulla serie Disney+

È stata, a nostro avviso, la serie più geniale del 2021 (con tanto di oggetto misterioso), e temevamo di dover aspettare ancora a lungo: invece, Disney+ ha annunciato che la seconda stagione di Only Murders in the Building sarà già pronta a breve. Vediamo tutte le informazioni su OMITB 2, a partire dalla data di uscita. E facciamo anche un brevissimo riassunto di com'era finita la prima stagione.

Quando esce Only Murders in the Building 2

La seconda stagione della serie comedy-thriller farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming Disney, più precisamente all'interno della sezione per adulti di Star, il prossimo 28 giugno.

Come finiva la stagione 1

Il colpevole è stato trovato, i Dimas sono stati arrestati per l'omicidio di Zoe per il quale è stato dieci anni in galera il povero Oscar (meglio noto come "the tie dye guy" ovvero il tizio con la maglia colorata con tintura a riserva, tie dye in inglese), Charles e Oliver sono finalmente in pace, Mabel ha ritrovato l'amore del suo amico di adolescenza...

A quel punto, i più attenti avranno pensato: sì ma allora la scena iniziale della serie, quella con Charles e Oliver che corrono da Mabel e la trovano insanguinata vicina a un cadavere mentre dice "non è come pensate"?

Ed eccoci qui, nella scena finale della stagione torniamo a quel momento, e andiamo anche un pochino oltre, con i tre che, dopo l'irruzione della polizia che li trova intorno al cadavere della scorbutica amministratrice Bunny, escono dal palazzo ammanettati e arrestati sotto lo sguardo della loro amica-complice, la detective Williams. Che significa tutto ciò?

Cosa vedremo nella stagione 2

In seguito alla sconvolgente morte del presidente del consiglio di amministrazione di Arconia, Bunny Folger, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell'omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l'omicidio.





Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking) sono i co-creatori e gli sceneggiatori della serie, oltre a ricoprire il ruolo di executive producer al fianco di Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman (il creatore di This Is Us) e Jess Rosenthal.

Il primo divertente teaser

Nessuna anticipazione sulla trama o su ciò che vedremo nei nuovi episodi, ma un siparietto comico tra i tre protagonisti: è il video con cui è stata annunciata l'uscita della seconda stagione di Only Murders in the Building.