Only Murders in the Building 2 è una perla ingiustamente sottovalutata

Only Murders in the Building 2

Se non siete appassionati di "franchise" come quello di Star Wars o quello della Marvel, è probabile che riteniate Disney+ una piattaforma streaming per bambini, o per famiglie, e che al massimo la frequentiate per rivedere qualche serie tv di altri tempi, come The Big Bang Theory o How I met your Mother (a proposito, qui la recensione del remake How I met your Father".

Ma se cercate qualcosa di divertente e intelligente, di comico e intrigante allo stesso tempo, insomma se volete vedere una serie tv fatta davvero bene, allora vi consigliamo vivamente di guardare Only Murders in the Building. Già dopo la prima stagione, meno di un anno fa, la definemmo "la serie più geniale del 2021". Tra giugno e agosto 2022 sono usciti nella sezione per adulti di Star i dieci nuovi episodi della stagione 2, e non possiamo che confermare il nostro amore incondizionato per questa serie.

Se non l'avete mai sentita nominare, sappiate che - in breve - la trama di questa serie ruota intorno a tre inquilini di un lussuoso palazzo di Manhattan, New York: Charles-Haden Savage (interpretato da Steve Martin, che è anche creatore della serie e che ha annunciato che quando OMITB finirà lui si ritirerà dalle scene), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora (Selena Gomez).

Charles è un ex attore di un vecchio telefilm poliziesco; Oliver è un (ex) regista teatrale con un curriculum pieno di roboanti fallimenti; Mabel, che è la nipote dell'inquilina dell'appartamento dove vive, è una giovane aspirante artista. A unire questi tre personaggi, la passione per i podcast che parlano di vecchi crimini. Quando un omicidio avviene nel loro palazzo, quindi, i tre si conoscono, e uniscono le forze per creare un podcast che risolva il caso.

Dunque, se ancora non avete visto la prima stagione, forse è il caso di fermarvi qui nella lettura per evitare spoiler. Se invece avete seguito la prima stagione ma siete incerti se proseguire con la seconda, temendo il classico calo delle serie geniali (del resto come canta Caparezza "il secondo album è sempre più difficile"), allora proveremo a convincervi con questa recensione, iniziando da un riassunto della trama di Only Murders in the Building 2.

Di cosa parla Only Murders in the Building 2

La prima stagione era finita (e in realtà era anche iniziata) con l'arresto dei nostri tre eroi: dopo aver risolto il caso, anzi i casi, erano andati sul tetto dell'Arconia a festeggiare con una bottiglia di champagne, poi Mabel era scesa nel suo appartamento per prenderne un'altra, Charles e Oliver avevano ricevuto un messaggio che li invitava a uscire dal palazzo; poi i due uomini raggiungevano Mabel e la trovavano china sul cadavere insanguinato di Bunny, l'amministratrice del palazzo.

Ed eccoci di nuovo qui, con i tre che vengono portati alla stazione di polizia dai detective Williams e Kreps, che li interrogano ma poi li rilasciano per mancanza di prove. I coinquilini però non si fidano ancora troppo, comprensibilmente.

La loro vita riprende: Charles viene chiamato a recitare nel sequel-spinoff del telefilm Brazzos; Oliver viene avvicinato dalla (vera) produttrice Amy Schumer che ora vive nell'ex appartamento di Sting e vorrebbe fare una serie sul loro podcast; e Mabel conosce un'artista di nome Alice (interpretata da Cara Delevingne) che la invita a vedere la sua galleria e con cui nasce subito un'intesa romantica.

La tentazione di indagare sulla morte di Bunny è però ovviamente presente, e a dar loro la spinta decisiva ci pensa Cinda, la podcaster più famosa del genere true crime che avevamo conosciuto nella prima stagione, e che ora ha lanciato un podcast in cui parla dei tre protagonisti come possibili assassini di Bunny. E così i tre partono con un nuovo caso da risolvere e di cui parlare. Ci fermiamo qui invitandovi a vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Only Murders in the Building.