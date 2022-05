Only Murders in the Building 2, il trailer della serie in uscita su Disney+

È stata, a nostro sindacabilissimo giudizio, la serie tv più geniale del 2021, ma finalmente sta per arrivare la seconda stagione di Only Murders in the Building. Ecco allora il trailer e tutte le informazioni disponibili su Only Murders in the Building 2.

Quando esce Only Murders in the Building 2

La nuova stagione uscirà, con due episodi (poi uno a settimana), a partire da martedì 28 giugno su Star, la sezione per adulti all'interno di Disney+.

Di cosa parla la nuova stagione

In Only Murders in the Building 2, in seguito alla sconvolgente morte di Bunny Folger, presidente del consiglio di amministrazione dell'Arconia, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell'omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso l'omicidio.

Only Murders in the Building nasce dai co-creatori e sceneggiatori Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal.

Il trailer di Only Murders in the Building 2

Ed ecco le immagini del primo teaser trailer diffuso da Disney+