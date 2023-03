Only Murders in the Building 3, il trailer della nuova stagione della geniale serie Disney+

Non è certo una sorpresa, visto che ormai il "meccanismo" della serie si era capito nel finale della seconda stagione, ma è ora ufficiale l'uscita della terza stagione di Only Murders in the Building, la serie tv crime-comedy più geniale degli ultimi anni, con i tre protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez impegnati in un nuovo caso di omicidio da risolvere con il loro podcast. Di seguito tutte le informazioni e il trailer della nuova stagione, che vedrà come guest star la leggendaria Meryl Streep.

Quando esce Only Murders in the Building 3

Non c'è ancora una data ufficiale di uscita, ma visto che è già uscito il trailer è praticamente certo che uscirà nel 2023. Aggiorneremo l'informazione quando ci saranno comunicazioni da Disney+.

Il cast di Only Murders in the Building 3

Come detto, confermatissimi i tre protagonisti Martin, Short e Gomez, così come la guest star Meryl Streep. I co-creatori e sceneggiatori di Only Murders in the Building sono Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal. La serie è prodotta da 20th Television, parte dei Disney Television Studios.

Di cosa parla la serie

Dalle menti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, Only Murders In The Building segue tre estranei (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) che condividono la stessa ossessione per il genere true crime e si trovano improvvisamente coinvolti in un delitto. Quando si verifica un’orribile morte nell’esclusivo palazzo dell’Upper West Side in cui vivono, i tre sospettano che si tratti di un omicidio e utilizzano la loro grande conoscenza del genere true crime per investigare. Mentre registrano un podcast per documentare il caso, i tre scoprono i segreti del palazzo, che riguardano eventi accaduti molti anni prima. Forse, le bugie che i protagonisti si raccontano a vicenda potrebbero essere ancora più esplosive. Si rendono presto conto che il killer potrebbe nascondersi tra loro, mentre cercano di decifrare gli indizi prima che sia troppo tardi.

Il teaser trailer di Only Murders in the Building 3

Qui sotto il primo teaser trailer della nuova stagione.